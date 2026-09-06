La Campionatul European U23 podiumul de premiere a fost invadat de canotorii suceveni

Canotorii suceveni au concurat excelent pentru România la Campionatul European U23 de la Kruszwica (Polonia).

Astfel, Iulica Maria Ursu a câștigat medalia de aur cu barca de dublu rame feminin, la fel ca și Mădălina-Dumitrița Ursaciuc și Iuliana Irina Cantoriu, care au făcut parte din echipajul de patru rame. Aceeași performanță a fost realizată de Cosmin Iulian Pleșescu, Eduard Angel Moldovan, Andrei Vatamaniuc și Leontin Nuțescu în proba similară masculină.

De asemenea Antonel Avăcăriței, Andrei Perdei, Sebastian Alexandru Tașcă, Sergiu Anfimov, Mateus-Simion Cozminciuc și Fabrizio-Alexandru Scripcariu au devenit campioni europeni în proba de 8+1 masculin, iar Iulica-Maria Ursu, Denisa Cristina Ailincăi cu barca de 8+1 feminin.

Totodată, din echipajul bărcii de 8+1 mixt medaliat cu aur au făcut parte nu mai puțin de șase sportivi suceveni, este vorba de Mădălina-Dumitrița Ursaciuc, Iuliana Irina Cantoriu, Iuliana Cosmin Iulian Pleșescu, Eduard Angel Moldovan, Andrei Vatamaniuc și Leontin Nuțescu.

Pe cea mai înaltă treaptă a podiumului de premiere a urcat, la rândul său, David Costel Chitic, care a reprezentat partea masculină a echipajului de dublu vâsle mixt, în vreme ce Mateus-Simion Cozminciuc și Fabrizio-Alexandru Scripcariu au cucerit argintul la dublu rame.

România a încheiat pe primul loc în clasamentul pe națiuni Campionatele Europene Under 23 de la Kruszwica, cu nouă medalii de aur și una de argint.