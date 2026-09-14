La 88 de ani, Dumitru Davidel a reprezentat Suceava la pomenirea a 14.000 de soldați căzuți în vara lui 1944

Maistrul militar principal Dumitru Davidel, ajuns la venerabila vârstă de 88 de ani, s-a deplasat duminică în comuna Brusturi, județul Neamț, în calitate de reprezentant al Asociației Cultul Eroilor Suceava, la evenimentul comemorativ în cadrul căruia au fost pomeniți cei 14.000 de ostași români, germani, unguri și ruși căzuți pe acele meleaguri în luptele din vara anului de răscruce 1944.

Manifestările au avut loc Mănăstirea ”Sfânta Cruce” – Mănăstirea Eroilor, situată în zona împădurită a comunei Brusturi, județul Neamț, locaș de cult ridicat la rang de mănăstire în anul 2007.

Hramul mănăstirii este prăznuit în data de 14 septembrie, de Sfânta sărbătoare a Înălțării Sfintei Cruci.

În zilele de 13 și 14 sept 2026, la ceremoniile organizate au participat și filialele județene Neamț și Suceava Cultul Eroilor, cu delegați în fruntea cărora s-au aflat maior (r) Ioan Dan Botezatu, filiala Neamț, și decanul de vârstă, maistrul militar principal Dumitru Davidel, din partea filialei Suceava.

Neobosit, acesta a ridicat sau renovat numeroase monumente ale eroilor din județ și din afara lui, de multe ori din pensia proprie, după cum bine știu și cei din familia sa.

În ciuda dificultăților vârstei, anul trecut, la 87 de ani, Davidel a mers pe dealul Coșna din județul Bacău, acolo unde a căzut, în 1917, eroul Ion Grămadă de la Stroiești, alături de mulți alți ostași români, în crâncenele lupte din Primul Război Mondial.

Eroul pe care îl poartă în inimă în mod deosebit Dumitru Davidel este Ion Grosaru, din Păiseni – Cornu Luncii, militarul care a murit în misiune în Irak, în 2007, asigurând evacuarea colegilor săi dintr-un TAB în flăcări, din păcate fără a se mai salva și pe el. Acesta a rămas și astăzi în memorie, la aproape 20 de ani distanță, și datorită lui Dumitru Davidel.