La 73 de ani, în arest după ce a condus fără permis o mașină fără numere de înmatriculare

Un sucevean în vârstă de 73 de ani a ajuns în arest pentru comiterea a două infracțiuni la regimul rutier, septuagenarul neavând cum să nu fie observat de un echipaj de poliție având în vedere că nu avea numere la autoturism, iar cu acesta tracta și o căruță în care se afla o cantitate de lemn.

Polițiștii de la Vama au continuat cercetările privind un caz din 24 septembrie, când, pe raza satului Ciumârna, comuna Vatra Moldoviței, un echipaj a oprit un Mitsubishi Pajero fără număr de înmatriculare.

La volan era un bărbat în vârstă, care le-a prezentat polițiștilor la control un permis categoria TR, acesta neavând dreptul de a conduce autoturisme pe drumurile publice.

În căruța atașată bărbatul transporta 0,5 mc lemne de foc. Având în vedere cantitatea mică, el a primit doar un avertisment pentru transport ilicit de lemn. Cantitatea de material lemnos a fost depozită la sediul Cantonul silvic Ciumârna, în vederea confiscării.

Polițiștii au constatat comiterea infracțiunilor de “punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat” și “conducerea unui vehicul fără permis de conducere”.

Față de suspectul în vârstă de 73 ani a fost dispusă măsura reținerii pentru o perioadă de 24 ore începând de joi seară.

A fost constituită și instruită o escortă care l-a transportat pe bărbatul de 73 de ani în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Suceava.