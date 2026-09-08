La 20 de ani, în arest pentru că a condus băut și fără permis și s-a răsturnat cu mașina în toiul nopții

Un tânăr în vârstă 20 de ani a ajuns în arest, reținut pentru 24 de ore, după accidentul din noaptea de duminică spre luni, de la Șcheia, unde, la ora 2.00 din noapte, într-o mașină răsturnată au fost găsiți doi tineri, ambii cu leziuni, dar și cu halenă alcoolică.

Din cercetări s-a stabilit că la volan s-a aflat Alexandru N., în vârstă de 20 de ani, din Sf. Ilie. Acesta nu are permis de conducere, iar etilotestul a indicat o alcoolemie importantă – 0,85 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În continuarea cercetărilor, polițiștii de la Biroul Rutier Suceava au dispus luarea măsurii preventive a reținerii suspectului, cercetat sub aspectul comiterii infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere și conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substanțe.

Din păcate, constatăm mult prea mult teribilism printre tinerii din județul nostru, fapt care ar trebui să fie luat ca un mare semnal de alarmă și de către părinții acestora.

Accidentul s-a produs în jurul orei 2.00, pe strada Poligonului din Șcheia.

Din cercetări a rezultat că autoturism marca Ford, condus pe direcția de deplasare dinspre restaurant Polaris spre SC Loial SRL, a fost scăpat de sub control și a intrat în coliziune cu un șanț betonat de pe partea dreaptă a drumului public.

Din mașină au fost preluați de către echipajele medicale doi tineri răniți, ambii în vârstă de 20 de ani, ambii din satul Sf. Ilie, comuna Șcheia.

Cei doi aveau contuzii și miroseau puternic a alcool.

În primă fază, cei doi au dat vina unul pe altul cu privire la cine a condus, astfel că polițiștii le-au pus ambilor etilotestul.

În urma verificărilor cu etilotetsul, la unul dintre ei a rezultat concentrația de 0,85 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar la al doilea 0.75 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În urma verificării din bazele de date ale poliției s-a stabilit că nici unul dintre cei doi nu posedă permis de conducere pentru nici una dintre categoriile auto.

Polițiștii au deschis dosar penal pentru nu mai puțin de trei infracțiuni, „vătămare corporală din culpă”, „conducerea unui vehicul fără permis de conducere”, și „conducere sub influența alcoolului” și continuă cercetările.