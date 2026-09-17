La 19 ani, în arest după ce a condus băut și s-a pus în pericol iminent pe el și pe încă trei prieteni

Polițiștii au luat măsura reținerii în arest a unui tânăr care a comis un accident la finele săptămânii trecute, în condițiile în care șoferul în vârstă de numai 19 ani era băut.

”Patru tineri, toți băuți, au scăpat ușor după un accident violent în noapte. Șoferul are 19 ani și băuse mult” a fost titlul articolului din Monitorul de Suceava cu privire la acest caz, subliniind atunci că unii tineri dau dovadă de prea multă inconștiență, cu atât mai mult cu cât, într-un sat vecin, cu o săptămână înainte de acest accident, doi tineri au murit carbonizați după un accident din cauza vitezei.

Răzvan R., în vârstă de 19 ani, din Dolhești, a fost ridicat de polițiști de la domiciliu miercuri, 16 septembrie, după ce rezultatele probelor de sânge au ajuns la dosar și au confirmat că acesta a condus băut, cu alcoolemie care se încadrează la infracțiune.

Inculpatul a fost introdus în arestul IPJ Suceava miercuri după-amiază, pentru infracțiunea de conducere sub influența alcoolului, dar este cercetat și pentru vătămare corporală din culpă.

Accidentul s-a produs sâmbăta trecută, pe 12 septembrie, la ora 2.00 din noapte, la Dolheștii Mari, pe direcția Fălticeni către Dolhasca.

Un VW Touareg condus cu viteză excesivă a fost scăpat de sub control de tânărul în vârstă de 19 ani și s-a izbit într-o remorcă parcată în afara părții carosabile.

Echipajele medicale ajunse la fața locului au găsit patru tineri în mașină.

Cei patru tineri cu vârste cuprinse între 16 și 23 de ani aveau diferite traumatisme, dar erau în stare stabilă.

O primă constatare la fața locului a fost că tinerii preluați de echipajele medicale miroseau a alcool. Toți erau băuți.

În cazul celui de la volan a rezultat concentrația de 0,87 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Toți cei patru tineri au suferit diferite tipuri de leziuni în urma accidentului.