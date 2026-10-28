L-a înjunghiat pe tatăl fostei concubine, iar acum a aflat cât va „medita” după gratii

Un tânăr care l-a înjunghiat pe tatăl fostei concubine și-a aflat miercuri pedeapsa pe care o are de executat. Nicu-Dănuț Stîngaciu, din Dolhasca, a fost condamnat de magistrații de la Tribunalul Suceava la 3 ani, 5 luni și 10 zile de închisoare.

El a fost găsit vinovat pentru ”tentativă de omor” și ”violare de domiciliu”. Soluția nu este definitivă și poate fi atacată la Curtea de Apel Suceava.

Agresiunea s-a petrecut în seara zilei de 13 aprilie 2026, într-o gospodărie din satul Basarabi, comuna Preutești. Polițiștii au fost chemați să intervină printr-un apel la serviciul unic de urgență 112 de către o femeie, soția celui înjunghiat.

La locuința celor doi soți a venit în seara amintită un bărbat din Dolhasca, care în trecut a avut o relație cu fiica acestora. Pe fondul consumului de alcool și al unor discuții contradictorii, musafirul a scos un cuțit și l-a lovit pe tatăl fostei concubine.

Acesta a fost preluat de o ambulanță care l-a transportat la Spitalul Municipal Fălticeni, cu diagnosticul plagă înjunghiată hemi-torace stâng, stabil hemo-dinamic, fără alte complicații.

Inițial, s-a considerat că leziunile nu au pus în primejdie viața celui înjunghiat, motiv pentru care fapta a fost încadrată la ”lovire sau alte violențe”.

Ulterior, pe 14 aprilie, dosarul a fost preluat de un procuror de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava, care a schimbat încadrarea în ”tentativă de omor”.

Nicu-Dănuț Stîngaciu a fost reținut pentru 24 de ore, iar apoi a fost arestat, măsură care este valabilă și în prezent.