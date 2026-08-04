L-a bătut soarele-n cap?

Continui să mă mir, iar în paralel să mă și întreb, cum de este posibil ca în fiecare an, deja de vreo 20 încoace, să o luăm iar și iar de la capăt cu prestațiile absolut jenante din preliminariile cupelor europene, iar pe fond să nu se petreacă nimic, niciodată. Așa-zișii „investitori” continuă să nu investească nimic, dar să aștepte în continuare profit (pe cât posibil și în creștere de la un an la altul!), traficanții de fotbaliști (cei numiți acum „agenți”, cărora li se spunea cândva „procuratori”, adică ăia care procurau „marfă” de aruncat pe gazon!) să aducă toți neisprăviții lumii (de parcă la noi n-ar fi plin tot de neterminați), iar când dezastrul inevitabil se produce, în loc să vedem demisii, destituiri, arestări chiar, vedem de fapt cum încearcă toți netoții ăștia explicații din cele mai cretine cu putință, într-o tentativă de a se spăla unii pe ceilalți, pentru ca anul următor să o ia de la capăt mai uscați! Cazul cel mai năucitor din întregul peisaj este acela al unui domn și cu ceva școală, numitul Mihai Stoica, Meme pentru cunoscători, de meserie inginer mecanic, actualmente General Manager la FCSB, aproximativ cioban-șef la stâna stăpânului său, Gheorghe Becali. De multe ori m-am întrebat de-a lungul vremii ce îl poate face pe un om cu ceva studii, cu ceva educație, să se facă de bunăvoie sluga unei creaturi defecte, a unui grobian perfect, a unui mârlănoi. Și ce-o fi în sufletul lui când se milogește, când se pune preș în fata panaramei. Am trecut peste pușcăria de 3 ani juma’ făcută tot pentru ăla, pe bază de trafic de fotbaliști. Ajuns aici, vă declar că n-aș fi crezut că te poți umili în așa hal încât după tot circul ăla în care ai luat 7 goluri, tu să vii să declari că… te-a furat arbitrul! Că te-a defavorizat de 6 ori, pe care dacă le valorificai aveai încă 6 goluri, deci câștigai cu 9-7! Ba, mai rău: că i-a ajutat pe aia și la 2 goluri, care scăzute din total făceau ca scorul să fie de fapt 9-5 la general pentru FCSB! Singura întrebare care se pune în legătură cu slugoiul MM Stoica este: l-o fi bătut soarele-n cap sau e pur și simplu bătut în cap?