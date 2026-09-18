Juniorii mari de la rugby intră și ei în febra competițiilor. Doi dintre ei pleacă cu Naționala în Chile

Doi tineri rugbiști suceveni, elevii antrenorului Codrin Prorociuc, fac parte din lotul României Under 20, selecționată care va participa, între 2-17 octombrie, la World Rugby U20 Challenger, competiție ce se va desfășura în America de Sud, în Chile.

Juniorii mari de la rugby se vor reuni în cadrul echipei naționale pe 20 septembrie, pentru un stagiu de pregătire ce va avea loc la Centrul „Elisabeta Lipă” Snagov, urmând ca pe 28 septembrie să plece spre Chile.

Printre cei 34 de sportivi se află și Valentin Croitoru și Matei Bivol, foști campioni naționali la rugby juniori I la LPS Suceava, dar care joacă deja la seniori.

Antrenorul Codrin Prorociuc, alături de Valentin Croitoru

Primul este legitimat la CSM Suceava, iar al doilea a făcut deja pasul către Steaua București.

Codrin Prorociuc a ținut să îi felicite pe cei doi și le-a urat succes, subliniind că în curând începe și campionatul național de juniori I, ediția 2026-2027, acolo unde LPS Suceava are două titluri de campioană națională, dar și un sezon precedent mai puțin reușit.

Anul acesta va fi un campionat infinit mai greu, fiind opt echipe înscrise, însă LPS Suceava are ambiții mari și are de respectat un standard impus deja ridicat.

LPS Suceava va debuta în noul campionat duminică, 27 septembrie, acasă, la baza Unirea, cu Universitatea Cluj.