Junioarele de la rugby Zimbrii Rarăului, locul III în Cupa României, după bronz în campionatul național

Sâmbătă, pe stadionul Tepro din Iași, a avut loc Cupa României la rugby în 7 feminin, la categoria U 16 participând și echipa Zimbrii Rarău, aflată în primul an în competițiile oficiale ale Federației Române de Rugby.

Fetele antrenare de Lucian Preutescu, care este și președintele Asociației Județene de Rugby, au terminat pe locul III în Cupa României, după ce au obținut și bronzul în campionatul național.

Dacă în Cupa României a fost un singur turneu, cel de la Iași, în campionat a fost un sezon destul de lung, cu deplasări prin colțurile României și cheltuieli mari și greu de suportat pentru clubul aflat la început de drum.

Chiar dacă nu au fost foarte multe echipe participante, fetele de la Câmpulung Moldovenesc au câștigat destule meciuri, au lăsat cluburi adversare în urmă în clasament, și sunt de felicitat:

”Când am plecat în această competiție, nu ne-am așteptat la un parcurs atât de bun și la un rezultat pe podium. Suntem un club privat mic cu mine, Lucian Preutescu, un antrenor fără experiență în rugby în 7, și cu fete care au sărit direct de la mini-rugby (care se joacă pe jumătate de teren) la junioare U16 pe teren mare. Dar ambiția și dorința fetelor au fost mai puternice decât orice obstacol întâlnit în cale!

Am avut parte de deplasări lungi și grele și nu tot timpul ne-am permis o cazare decentă sau un transport ușor. Însă, pe lângă actorii de pe teren, au existat oameni care au crezut în noi, ne-au susținut și ne-au ajutat cu tot ce au putut să facă această poveste posibilă, punând zi de zi aripi acestor minunate fete.

Am avut parte de lacrimi de bucurie și de dezamăgire, ne-am supărat, ne-am despărțit de unii dintre voi, dar toate acestea fac parte din joc, iar la final rămânem mai puternici!” a transmis Lucian Preutescu, care a fost ajutat la antrenarea fetelor și de Mioara Simion.

Lotul care a jucat la Iași, în Cupa României, a fost format din: Mariuc Gabriela (Căpitan), Piticari Anastasia, Grosu Paula, Nergheș Lăcrămioara, Horeica Daria, Botezatu Veronica, Stancu Sonia, Mihalache Ilinca, Buga Teodora, Niga Antonia, Catargiu Diana, Dabija Dumitrița, Cojocariu Miruna

De-a lungul campionatului au mai făcut parte din echipă: Ferar Sara, Morari Maya, Negură Viorela, Caprian Denisa, Catargiu Denisa, Tiron Ioana, Vaman Andreea, Mocanu Mara, Dolcean Dumitrița.

Clubul a fost susținut de oameni de bine din mediul privat și a avut parte și de o finanțare de la Consiliul Județean Suceava, care, deși venită târziu, a asigurat o stabilitate și o predictibilitate clubului.

Junioarele de la rugby Zimbrii Rarăului, locul III în Cupa României, după bronz în campionatul național

Junioarele de la rugby Zimbrii Rarăului, locul III în Cupa României, după bronz în campionatul național