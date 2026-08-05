Jumătate dintre formațiile din Liga a II-a nu au drept de promovare

Ediția de campionat 2026-2027 a Ligii a II-a se confruntă cu o situație nemaiântâlnită, un adevărat record negativ la acest capitol, în condițiile în care 11 din cele 22 de echipe participante în campionat, adică jumătate, nu au drept de promovare, fiind catalogate de drept public.

În această situație ingrată se află CSA Steaua București, CSM Slatina, CS Gloria Bistrița, CS Afumați, CSC Dumbrăvița, CSC Șelimbăr, CS Dinamo București, CSL Ștefăneștii de Jos, SCM Râmnicu Vâlcea, SC Popești Leordeni și CSM Olimpia Satu Mare, care a fost invitată pe ultima sută de metri să ocupe locul lăsat vacant de FC Hermannstadt.

Având în vedere situația fără precedent din eșalonul secund, în Comitetul Executiv al FRF din luna iunie s-a propus, la nivel de proiect, ca începând din acest sezon echipele fără drept de promovare în Superligă să nu mai poată juca în play-off.

Chiar și cluburile, fiecare în parte, au fost chestionate pe marginea acestui subiect, fiind de așteptat ca o hotărâre finală să fie luată în zilele următoare.