Județul Suceava va fi promovat la cel mai important târg internațional de turism din Polonia

Consiliul Județean Suceava urmează să dezbată, în ședința din 30 septembrie, un proiect privind participarea județului la Târgul Internațional de Turism „Tour & Travel Warsaw”, care va avea loc în perioada 8-11 octombrie 2026, la Varșovia, în Polonia.

Potrivit proiectului de hotărâre inițiat de președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, județul va fi promovat în cadrul manifestării prin materiale de informare și promovare turistică, dar și prin prezentarea unor produse și elemente reprezentative pentru Bucovina.

Pentru participarea la târg, Consiliul Județean Suceava propune alocarea sumei de 35.000 de lei. Gheorghe Șoldan a arătat că participarea la acest târg reprezintă o oportunitate pentru promovarea potențialului turistic al Sucevei, a tradițiilor, obiceiurilor, valorilor culturale și obiectivelor turistice din Bucovina.

„Prin participarea la acest târg internațional, urmărim consolidarea poziției județului Suceava pe piața turistică din Polonia și creșterea vizibilității destinației Bucovina, în vederea atragerii unui număr cât mai mare de turiști din această țară. De precizat că Polonia se află în topul primelor șase țări de proveniență a turiștilor care vizitează județul Suceava, interesul pentru această destinație fiind susținut atât de oferta turistică diversificată a județului, cât și de existența uneia dintre cele mai importante minorități etnice din Bucovina, cea poloneză”, a precizat Gheorghe Șoldan. El a adăugat că Târgul Internațional de Turism „Tour & Travel Warsaw” se află pe lista de participare a Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, participarea Consiliului Județean Suceava la această manifestare fiind astfel facilitată de calitatea de coexpozant în cadrul standului României.

„Tour & Travel Warsaw” este cel mai important târg de profil din Polonia. Manifestarea reunește anual peste 500 de expozanți din mai mult de 50 de țări și atrage anual peste 20.000 de vizitatori.