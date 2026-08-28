Județul Suceava va avea două centre de zi pentru copii și adolescenți cu autism: „Help Home Fălticeni” și „Help Autism Suceava”

Asociația Help Autism, împreună cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Suceava (DGASPC) Suceava, au lansat proiectul „Help Home Fălticeni și Help Autism Suceava – Centre de zi pentru copii și adolescenți cu autism”. Perioada de implementare a proiectului este de 41 de luni, în perioada 1 august 2026 – 31 decembrie 2029.

Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătățirea accesului egal și în timp util la servicii specializate, de calitate și sustenabile de îngrijire de zi și terapie psihologică pentru copii și adolescenți cu tulburări din spectrul autist (TSA) din județul Suceava.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt operaționalizarea și menținerea, pe o perioadă de minimum 12 luni după finalizarea implementării proiectului, a serviciului specializat extins – Help Autism Suceava și a serviciului licențiat – Help Home Fălticeni; Furnizarea de servicii specializate pentru 132 de copii cu TSA din județul Suceava, dintre care 21 de copii de etnie romă (15,9%), în vederea sprijinirii accesului echitabil la îngrijire și terapie de calitate; Îmbunătățirea situației pentru 70 de copii cu dizabilități (53%), astfel încât aceștia să prezinte o situație ameliorată la încetarea calității de participant. Rezultatul este prevăzut explicit în document ca rezultat aferent OS 3.

Asociația Help Autism, liderul proiectului, și DGASPC Suceava, partenerul, vor furniza în cadrul proiectului următoarele servicii: servicii de evaluare psihologică și evaluare a nevoilor copiilor cu TSA și dizabilități; servicii de intervenție și terapie psihologică specializată; servicii de abilitare și reabilitare pentru dezvoltarea și menținerea abilităților copiilor; activități pentru dezvoltarea autonomiei personale și a abilităților de viață independentă; activități de socializare și recreere; servicii de consiliere și suport pentru părinți și familie; servicii de sprijin și acompaniere pentru beneficiari; monitorizarea progresului și adaptarea intervențiilor în funcție de nevoile individuale ale beneficiarilor; servicii și activități destinate integrării și participării sociale a copiilor cu dizabilități; activități de informare și orientare a beneficiarilor și familiilor către servicii specializate.

Valoarea totală a proiectului este de 7.816.430,88 lei, din care contribuția Uniunii Europene este de 6.643.966,25 lei, contribuția din bugetul național este de 1.143.217,90 lei, valoarea cofinanțării eligibile a beneficiarului este de 29.246,73 lei. Coordonator proiect din partea DGASPC Suceava este Monica-Loredana Săndulescu. Responsabil financiar: Daniela Grigoriu.