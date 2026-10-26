Județul Suceava își va promova oferta turistică în Serbia, la Târgul Internațional de Turism de la Novi Sad

Consiliul Județean Suceava urmează să aprobe, în ședința ordinară din această lună, participarea județului la Târgul Internațional de Turism „Novi Sad Fair”, care se va desfășura în perioada 26–28 noiembrie 2026, în orașul Novi Sad din Serbia.

Potrivit proiectului de hotărâre inițiat de vicepreședintele CJ Suceava Nicolae Robu, participarea la eveniment urmărește promovarea Bucovinei pe piața turistică din Serbia și atragerea unor noi categorii de vizitatori străini.

În referatul de aprobare se arată că, în ultimii doi ani consecutivi, numărul turiștilor străini care au vizitat județul Suceava a crescut cu 6%. „Această creștere confirmă atractivitatea ofertei turistice a destinației Bucovina şi recâștigarea încrederii turiştilor internaţionali în ceea ce priveşte siguranţa călătoriilor în regiunea noastră”, a precizat Nicolae Robu.

El a precizat că participarea la târgul din Serbia reprezintă o premieră pentru județul Suceava. Târgul din Serbia se află la cea de-a 57-a ediție și oferă oportunități de promovare în domenii precum turismul de iarnă, ofertele pentru sărbători, turismul balnear și de wellness, gastronomia regională și turismul de aventură.

Promovarea Bucovinei se va realiza prin materiale de informare turistică elaborate de Consiliul Județean Suceava, care vor prezenta obiectivele turistice, tradițiile, obiceiurile și specificul cultural al zonei.

De asemenea, vizitatorii târgului vor putea descoperi gastronomia bucovineană prin demonstrații culinare, în cadrul cărora vor fi pregătite și oferite spre degustare produse tradiționale reprezentative pentru regiune.

Nicolae Robu consideră că participarea la manifestare poate contribui la consolidarea imaginii județului Suceava pe piețele internaționale și la valorificarea potențialului turistic al Bucovinei. El a subliniat că fluxurile de turiști sârbi care vizitează România, în special destinațiile din sudul și centrul țării, au înregistrat creșteri semnificative în ultimii ani, un exemplu în acest sens fiind creșterea de 6,5% în primele nouă luni ale anului 2026, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2025.