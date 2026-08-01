Județul Suceava este sub incidența a două coduri galbene de caniculă valabile până luni dimineața

Administrația Națională de Meteorologie a emis noi avertizări de cod galben de caniculă și disconfort termic accentuat valabile pentru județul Suceava până luni dimineața. Un prim cod galben de temperaturi deosebit de ridicate, local caniculă, disconfort termic ridicat și noapte tropicală este valabil începând de astăzi și până duminică, 2 august, la ora 10:00.

Potrivit meteorologilor, sâmbătă, 1 august, în sudul și vestul Olteniei, în sudul Banatului, cea mai mare parte a Transilvaniei precum și în jumătatea nordică a Moldovei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate, local va fi caniculă, disconfortul termic va fi în creștere, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) pe arii restrânse va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade, cu cele mai mari valori în sudul Banatului și în sud-vestul Transilvaniei. Pe alocuri noaptea va fi tropicală cu minime cuprinse în general între 18 și 22 de grade.

Apoi, de la 2 august, ora 10:00 și până pe 3 august, ora 10:00 va fi valabil un nou cod de temperaturi deosebit de ridicate, local caniculă, disconfort termic ridicat și noapte tropicală. Duminică (02 august), în vestul și sudul Olteniei, în sudul Banatului și al Transilvaniei, precum și în jumătatea nordică a Moldovei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate, local va fi caniculă, disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) pe arii restrânse va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade, cu cele mai mari valori în sudul Banatului. Pe alocuri noaptea va fi tropicală cu minime de 20-22 de grade.