Vicepreședintele Consiliului Județean Suceava Nicolae Robu și directorul executiv al Organizației de Management al Destinației „Bucovina”, Robert Șröder, participă, în perioada 3–5 noiembrie, la World Travel Market London, unul dintre cele mai importante evenimente internaționale dedicate industriei turismului.

Târgul, organizat la ExCeL London, reunește reprezentanți ai industriei turistice, autorități, organizații de profil și profesioniști din întreaga lume și oferă un cadru important pentru promovarea destinațiilor și stabilirea de noi contacte și parteneriate.

În prima zi a târgului, vicepreședintele Consiliului Județean Suceava a avut întâlniri cu Daniel Zamfir, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Laura Daniela Popescu, ambasadorul României în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, și Nicoleta Teodorovici, consulul general al României la Manchester.

Județul Suceava este promovat la World Travel Market London, unul dintre cele mai importante târguri internaționale de turism

Nicolae Robu a arătat că discuțiile au vizat promovarea mai eficientă a destinațiilor turistice românești pe piețele internaționale și posibilitățile prin care Bucovina poate deveni mai vizibilă în rândul turiștilor străini.

Vicepreședintele CJ Suceava a subliniat că Bucovina are un potențial turistic important, care poate fi valorificat mai bine pe piețele internaționale, prin promovarea patrimoniului, tradițiilor, peisajelor și gastronomiei locale.

„Bucovina are foarte multe de oferit turiștilor străini, dar trebuie să facem mai mult pentru ca ei să afle acest lucru. Avem un patrimoniu cultural și spiritual extraordinar, tradiții autentice, peisaje spectaculoase, gastronomie și oameni primitori. Prezența la un eveniment de asemenea anvergură ne oferă posibilitatea să promovăm direct Bucovina și să stabilim contacte care pot aduce mai mulți turiști în județul Suceava. Ne dorim ca Bucovina să devină o destinație tot mai cunoscută pe piața internațională”, a declarat Nicolae Robu, vicepreședintele Consiliului Județean Suceava. El a precizat că CJ Suceava va continua acțiunile de promovare a Bucovinei în țară și în străinătate, cu accent pe creșterea vizibilității destinației și atragerea unui număr mai mare de turiști în județ.