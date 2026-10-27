Județul Suceava este întins cât Cipru și populat cât Muntenegru, dar are medici la cota de avarie

Datele statistice sintetizate de Colegiul Medicilor din România arată că, deși județul Suceava este al doilea județ ca mărime din țară și în topul național ca număr de locuitori, rețeaua medicală este dependentă de un corp medical mult prea restrâns numeric. Cei 1.044 de medici cu aviz de liberă practică activi în județ pot părea un număr satisfăcător, însă dacă raportăm această valoare la geografia și demografia județului, lucrurile nu mai arată bine.

Cu o populație rezidentă ce depășește 642.000 de locuitori, județul Suceava înregistrează o densitate de doar 16,2 medici la 10.000 de oameni. La nivel european, suprafața Sucevei este mai mare decât statele Luxembourg, Andorra, Malta, Liechtenstein, San Marino și Vatican la un loc. Ca teritoriu, județul Suceava se întinde cât Cipru, iar din punct de vedere al oamenilor care îl locuiesc, acesta concentrează întreaga populație a Muntenegrului sau a Luxemburgului. Toți acești oameni sunt deserviți de o rețeaua medicală care cuprinde 1.044 de specialiști.

La nivel național, județul Timiș, singurul care ne depășește ca suprafață și are o populație similară, beneficiază de serviciile a peste 4.100 de medici, o densitate de aproape patru ori mai mare. Vecinii din Iași, județ unde este centru universitar medical cu tradiție, raportează aproape 3.800 de medici.

Un alt paradox este egalitatea matematică cu județul Galați, care numără tot 1.044 de medici. Diferența majoră constă în faptul că medicii gălățeni deservesc un teritoriu de două ori mai mic și o populație mult mai redusă. În Suceava, același număr de medici trebuie să acopere un relief muntos dificil și comunități rurale extrem de dispersate. Într-un județ întins pe 8.553 de kilometri pătrați, distanța dintre un pacient din bazinele Dornelor sau Câmpulungului Moldovenesc și un specialist de la Spitalul Clinic Județean poate face, uneori, diferența dintre viață și moarte. De asemenea, concentrarea resurselor în municipiul reședință de județ lasă spitalele din teritoriu vulnerabile.

În acest peisaj, înființarea Facultății de Medicină și Științe Biologice din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” se dovedește vitală pentru sănătatea publică. Istoria medicală recentă a demonstrat că centrele universitare tradiționale precum Iașiul sau Clujul sunt suprasaturate de medici rezidenți, iar tinerii specialiști tind să rămână acolo după finalizarea studiilor. O facultate de medicină la Suceava poate fi o ancoră pentru reținerea medicilor rezidenți. Transformarea spitalului județean în unitate clinică atrage deja cadre didactice, fonduri de cercetare și dotări, dar procesul de rezolvare a deficitului de medici este unul de durată.