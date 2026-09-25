Județul Suceava a obținut nu mai puțin de 12 premii la ediția de anul acesta a Galei Turismului „Descoperă Nord-Est”, eveniment dedicat recunoașterii celor mai importante inițiative, organizații și operatori din turismul regional.

Printre distincțiile acordate se numără și premiul SeeNE pentru cea mai bună și vizibilă prezență în mediul online, acordat Consiliului Județean Suceava, prin Organizația de Management al Destinației Bucovina, pentru campania de promovare „Visit Bucovina”.

Potrivit reprezentanților OMD Bucovina, premiul reprezintă o recunoaștere a eforturilor de dezvoltare a comunicării digitale și de creștere a vizibilității Bucovinei ca destinație turistică.

De precizat că cele 12 premii pentru județul Suceava au fost acordate unor instituții, organizații și operatori care contribuie la dezvoltarea turismului bucovinean. Distincțiile au vizat promovarea online, dezvoltarea unor produse și experiențe turistice, ospitalitatea, gastronomia, sustenabilitatea și promovarea unor inițiative locale.

Județul Suceava a obținut 12 premii la Gala Turismului „Descoperă Nord-Est”

În cadrul evenimentului, echipa OMD Bucovina a fost prezentă alături de Consiliul Județean Suceava, la standul dedicat județului, unde a fost prezentată oferta turistică a Bucovinei și direcția de dezvoltare a brandului Visit Bucovina.

Un moment important al evenimentului a fost prezentarea susținută de Claudiu Brădățan, consilier superior în cadrul Serviciului Turism și Strategii de Dezvoltare Județeană al Consiliului Județean Suceava, și Robert Șröder, director executiv al OMD Bucovina, cu tema „Bucovina nu se vizitează. Se trăiește. Cum transformăm autenticitatea în experiențe turistice?”.

Gala Turismului „Descoperă Nord-Est” a evidențiat astfel diversitatea și potențialul turistic al județului Suceava, iar cele 12 premii reprezintă o recunoaștere a contribuției mai multor actori la dezvoltarea destinației.

Județul Suceava a obținut 12 premii la Gala Turismului „Descoperă Nord-Est”