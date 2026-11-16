Judecătorii au respins extrădarea unei sucevence în Danemarca, unde autoritățile o acuză de răpirea propriului copil

O suceveancă se află în mijlocul unei situații juridice complicate și controversate după ce autoritățile judiciare din Danemarca au transmis un mandat european în care au cerut ca aceasta să fie predată în țara nordică, într-un dosar în care este acuzată de infracțiunea de răpire a unui copil, în baza legii din Danemarca privind copiii și abuzul psihologic.

Cum rar se întâmplă în cazul mandatelor europene, Curtea de Apel Suceava a decis, în ședința de luni, 16 noiembrie, să respingă cererea cu privire la extrădarea persoanei solicitate, Nicoleta Maria R., din Câmpulung Moldovenesc.

Judecătorii au judecat această cerere cu femeia plasată sub control judiciar, dar în libertate, refuzând și solicitarea de arestare provizorie a acesteia, formulată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Suceava, în baza solicitării venite din Danemarca.

Din informațiile, puține, pe care am reușit să le adunăm despre caz, femeia este căsătorită cu un indian și are patru copii.

Familia a stat o perioadă în Danemarca, după care cu toții au venit acasă, în județul Suceava, de unde este mama.

Una dintre fiicele minore, în vârstă de 15 ani, ar fi contactat autoritățile daneze și a reclamat o serie de fapte care ar fi avut loc asupra sa, în familie. Știută fiind optica autorităților nordice privind copiii, Tribunalul din Hillerod, Danemarca, a formulat acuzații de răpire comise de mamă, față de propria fiică, în sensul că aceasta din urmă ar fi părăsit cu forța Danemarca.

În decizia judecătorilor suceveni, de respingere a solicitării de arestare și de predare, sunt invocate articole din Legea 302/2024, privind cooperarea judiciară internațională în materie penală, anume că presupusele infracțiuni imputate ar fi comise pe teritoriul României, nicidecum în Danemarca. În plus, infracțiunea imputată, în forma din dosar, nu este prevăzută de Codul Penal din România.

Cazul rămâne unul de urmărit, mai ales că decizia Curții de Apel Suceava, de refuzare a extrădării, poate fi atacată la Înalta Curte de Casație și Justiție a României.

De subliniat și că Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Suceava, care pune în aplicare aceste mandate europene, refuză să comunice presei – Monitorului de Suceava, la solicitări oficiale, măcar un minim de date despre acuzațiile dintr-un caz care poate fi de un interes ridicat pentru opinia publică.