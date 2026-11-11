Judecătorii au întors decizia privind punerea în libertate a șoferului băut de pe autobuzul TPL

Magistrații de la Curtea de Apel Suceava au admis apelul procurorilor, în cazul șoferului de la TPL Suceava care, în urmă cu mai puțin de o lună, beat turtă la volanul unui autobuz electric, s-a izbit în cinci autoturisme și a rupt un stâlp de electricitate, pe strada Căpitan Grigore Andrei din cartierul Burdujeni.

Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava au cerut prelungirea arestului cu încă 30 de zile și s-au arătat nemulțumiți de decizia Judecătoriei Suceava, care stabilise că bărbatul poate fi cercetat în libertate, sub control judiciar.

Prin decizia definitivă a Curții de Apel Suceava, de miercuri, 11 noiembrie, Gigel Dobrea Nicușor va executa și a doua lună de arest preventiv, până pe 13 decembrie inclusiv.

Acesta este considerat pericol public din cauză că a condus un mijloc de transport în comun având o alcoolemie foarte mare.

După cum am arătat și într-un articol precedent din Monitorul de Suceava, numai la nivelul TPL Suceava, valoarea stricăciunilor produse autobuzului electric pe care îl conducea și gheretei în care a intrat este de aproximativ 28.000 euro. Autobuzul afectat a fost preluat de producător, pentru a fi reparat integral, și a revenit pe trasee.

Faptul că nu au fost victime a ținut mai mult de șansă, imaginile video care surprind momentele dinainte de accident arătând că șoferul conducea autobuzul de dimensiuni mari în mod haotic.

Pe 13 octombrie, în jurul orei 19:50, Poliția municipiului Suceava a fost sesizată despre faptul că pe strada Căpitan Grigore Andrei din municipiul Suceava s-a produs un accident rutier cu pagube materiale, iar conducătorul vinovat de producerea evenimentului rutier se află sub influența băuturilor alcoolice.

Din cercetări a rezultat că șoferul a condus autobuzul marca Granton, pe strada Căpitan Grigore Andrei, către Stația de Încărcare TPL, iar pe fondul consumului de alcool a lovit cinci autoturisme parcate regulamentar, după care a intrat cu autobuzul într-un stâlp de electricitate și în cabina TPL Suceava în care se putea afla un coleg de-al său.

Polițiștii au constatat că șoferul autobuzului emana halenă alcoolică, iar la testarea sa cu aparatul etilometru, rezultatul afișat a fost o concentrație de 1,18 mg/l alcool pur în aerul expirat.

El va răspunde în instanță pentru alcoolemiile rezultate în sânge, respectiv 2,74 la mie și 2,62 la mie, proba doi.