Judecătorii de la Curtea de Apel București au dispus reevaluarea ofertelor pentru construirea drumului expres Suceava – Siret

Lovitură pentru proiectul drumului expres Suceava – Siret, parte a Autostrăzii Moldovei, după ce Curtea de Apel București a decis, definitiv, în ședința de vineri, 18 septembrie, să admită plângerile unor ofertanți care nu au fost mulțumiți de cum s-a făcut atribuirea lucrărilor.

Instanța a obligat Autoritatea Contractantă la continuarea procedurii de atribuire şi la reevaluarea ofertelor CONCELEX S.R.L., CONSTRUCŢII ERBAŞU S.A. şi Asocierii FAR FOUNDATION, depuse pentru Lotul 1 şi Lotul 2, care au făcut obiectul plângerii.

Reevaluarea trebuie realizată în termen de 20 de zile de la comunicarea sentinței definitive.

Câștigătorii licitației contestate acum sunt o asociere între o firmă din Bistrița – Far Foundation și o firmă ucraineană.

Automagistral Pivden SRL este firma ucraineană.

Instanța din Capitală a anulat raportul procedurii și a comunicărilor privind rezultatul procedurii, precum şi a tuturor actelor anterioare, subsecvente şi ulterioare care privesc respingerea ofertelor CONCELEX S.R.L. şi CONSTRUCŢII ERBAŞU S.A. ca neconforme şi inacceptabile, cât şi modalitatea de evaluare a ofertei Asocierii FAR FOUNDATION, ultima fiind cea care a fost declarată câștigătoare.

Așadar, în noile condiții, atribuirea inițială nu mai este o certitudine iar ofertele trebuie evaluate.

În cazul în care procedura se va relua dintr-o fază incipientă, este inerentă și o depășire majoră a calendarului de lucrări.

Firmele care s-au considerat lezate și au obținut această victorie în instanță au contestat atribuirea din mai multe considerente, pe care mulți constructori din domeniu le-au apreciat drept bazate pe argumente logice.

Directorul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Cristian Pistol, anunța, în luna aprilie a acestui an, că au fost desemnați constructorii pentru primii 43 de kilometri ai drumului expres Suceava – Siret, loturile 1 și 2,

Cristian Pistol a precizat atunci că asocierea Far Foundation SRL – Automagistral Pivden SRL – Lincor Trans SRL va proiecta și va executa lucrări pe primele două loturi ale Drumului Expres Suceava-Siret, în valoare totală de 3,72 miliarde de lei (fără TVA).

Pentru lotul 1 (Suceava – Dărmănești), în lungime de 18,6 km, valoarea ofertată a fost de 2,09 miliarde de lei (fără TVA), iar pentru lotul 2 (Dărmănești – Bălcăuți), în lungime de 24,45 km, valoarea ofertată a fost de 1,63 miliarde de lei (fără TVA).

Aceste două loturi, 1 și 2, sunt cele care fac obiectul plângerii din instanță, cu soluția detaliată mai sus.

Pe traseul ambelor loturi vor fi construite 57 de structuri (poduri, pasaje și viaducte), dar și 4 noduri rutiere: Suceava Nord (DN29A), Suceava Vest (DN2-DN2P), DN2-DN2H (Rădăuți) și DN2 (Siret Sud).

Oficialul Companiei de Drumuri anunța atunci că toate contractele de proiectare și execuție ale drumului expres Suceava -Siret trebuie să fie semnate, iar lucrările trebuie să fie finalizate cel mai târziu până în anul 2030, conform condițiilor impuse de finanțarea prin SAFE.

Atribuirile de lucrări către Asocierii FAR FOUNDATION trecuseră de plângerile depuse la Consiliul Național de Contestare a Contestațiilor, însă în instanță, iată, lucrurile au stat altfel.

Judecătorii au dispus reevaluarea ofertelor pentru construirea drumului expres Suceava – Siret

Judecătorii au dispus reevaluarea ofertelor pentru construirea drumului expres Suceava – Siret

Judecătorii au dispus reevaluarea ofertelor pentru construirea drumului expres Suceava – Siret