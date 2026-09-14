Judecătorii au dispus o măsură mai blândă pentru suceveanul acuzat de tentativă de omor asupra unui copil pe trotinetă electrică

Suceveanul în vârstă de 51 de ani pus sub acuzare pentru tentativă de omor, în cazul destul de recent legat de lovirea intenționată cu mașina a unui minor de 14 ani, care se deplasa cu trotineta electrică, este la un pas de a scăpa din detenția preventivă.

Magistrații de la Tribunalul Suceava au decis, luni, 14 septembrie, să respingă propunerea procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava, de prelungire a arestului cu încă 30 de zile. Judecătorii de la Tribunal au stabilit că este suficientă de acum încolo măsura arestului la domiciliu, însă precizarea importantă este că procurorii pot contesta decizia la Curtea de Apel Suceava.

Iacob Cristian Benedict Munteanu execută acum a doua lună de arest preventiv, într-o celulă a IPJ Suceava.

Indiferent de măsura restrictivă la care va fi supus, acesta va fi judecat pentru fapta sa, încadrarea din această fază a anchetei fiind pe infracțiunea de tentativă de omor.

Dosarul este încă în faza de anchetă, nefiind trimis în instanță.

Inculpatul efectua curse în regim ride-sharing (Uber-Bolt) în Suceava și preda muzică la Școala Populară de Artă Suceava, profesie asimilată cu cea de profesor.

În mod cert, cel puțin imediat după agresiune, acesta nu a realizat gravitatea faptei sale. Chiar el s-a prezentat la poliție pentru a-l ”reclama” pe minor.

De altfel, conform unor surse, acesta încearcă să pună fapta pe seama unei tulburări inexplicabile din acea zi.

Reamintim, pe scurt, că în seara zilei de marți, 21 iulie, în jurul orei 19.00, Poliția municipiului Suceava a fost sesizată prin 112 despre un accident rutier, în urma căruia un minor de 14 ani, care se deplasa pe o trotinetă electrică, pe o stradă din municipiu, în zona Tătărașii Noi, a fost lovit de un autoturism al cărui șofer a părăsit locul faptei. Minorul a fost transportat la spitalul județean, fiind diagnosticat cu contuzii ușoare la mâini și picioare.

O echipă operativă a poliției a demarat imediat cercetări și verificarea camerelor de supraveghere.

Imaginile și declarațiile martorilor au dus la conturarea unui scenariu extrem de grav, anume suspiciunea rezonabilă că autorul a lovit cu intenție minorul care se deplasa pe trotineta electrică.

Din cercetări a rezultat că, pe 21 iulie, șoferul unei Dacii Spring, Cristian Munteanu, în vârstă de 51 de ani, a fost deranjat în trafic de un copil pe trotinetă, care i-a făcut semne obscene.

Șoferul a plecat în urmărirea minorului în vârstă de 14 ani.

Urmărirea s-a derulat pe o distanță de aproximativ 2 km, pe strada Tătărașii Noi, iar ulterior, pe strada Madrid din municipiul Suceava, șoferul ar fi acroșat cu intenție trotineta cu partea lateral stânga a vehiculului.

În acest sens există și imagini destul de relevante.

Polițiștii și procurorii au încadrat de altfel fără dubiu fapta la tentativă de omor.

După impactul mașină-trotinetă, inculpatul a coborât din mașină și i-a aplicat și o lovitură cu piciorul minorului în vârstă de 14 ani.