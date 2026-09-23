Joi, zece ore fără apă rece sau caldă pentru locuitorii a zeci de străzi din Suceava, Mereni și Plopeni

În cursul zilei de joi, 24 septembrie, locuitorii a zeci de străzi din municipiul Suceava, dar și din localitățile învecinate, Mereni și Plopeni, nu vor beneficia de apă rece, prin urmare nici de apă caldă, ca urmare a unei întreruperi programate care va dura aproximativ zece ore (08.00 – 18.00).

Cauza întreruperii programate, anunțate de ACET, o reprezintă necesitatea montării a două debitmetre electromagnetice în incinta Stației de pompare și a camerei vanelor a Gospodăriei de apă Burdujeni 2.

Lucrarea face parte din contractul de execuție finanțat cu fonduri europene „Reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și apă uzată din localitățile Suceava și Salcea, LOT 1 – Reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și apă uzată din localitatea Suceava”.

Oprirea apei potabile va fi resimțită în:

Municipiul Suceava în zonele străzilor: Calea Unirii, de la intersecția cu str. Tineretului până la intersecția cu str. General Iacob Zadik, General Iacob Zadik, Calea Burdujeni, de la intersecția cu str. Calea Unirii până la intersecția cu str. Cuza Vodă, 22 Decembrie, Cpt. Grigore Andrei, Calistrat Hogaș, Alunului, Iasomiei, Matei Millo, Eternității, Crângului, Ștefan Luchian, Spicului, Ștefan Răzvan, Lev Tolstoi, Ion Nistor, Dobrilă Eugen, Făgetului, Molidului, Vasile Pârvan, Tiberiu Popeia, Pietrăriei, Carierei, Mioriței, Spiru Haret, Înfrățirii, Pictor Panaiteanu, Ecaterina Teodoroiu, Plevnei, Victor Babeș, Cuza Vodă, inclusiv punctele termice: Cuza Vodă 3, Cuza Vodă 5, Cuza Vodă 6, Școala Specială, cartierul „Tinereții”: str. Constantin Sofronie, Mircea Motrici, Mircea Hrișcă, Eusebiu Camilar, Aleea Dumbrăvii, Eugen Lovinescu, Ion Dragoslav, Mihai Băcescu, Nicolae Istrate, Pictor Romeo Calancea, Pictor Dumitru Dacian, Anton Holban, Fagului, Socului, Frasinului, Arțarului, Gorunului, Magnoliei. În orașul Salcea: localitățile Mereni și Plopeni.

În funcție de evoluția lucrărilor, dacă e cazul, ACET va reveni asupra duratei estimate.