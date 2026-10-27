Joi se joacă excluderea din PSD a viceprimarului Dan Ioan Cușnir și a consilierului local Roxana Ciornei

Poziționarea viceprimarului Dan Ioan Cușnir și a consilierului local Roxana Ciornei față de deciziile partidului, în deliberativul local al municipiului Suceava, va face subiectul analizei în cadrul unor ședințe-maraton a structurilor de conducere ale PSD, la nivel local și județean.

Pentru joi după-amiază sunt convocate în ședințe consecutive toate structurile de conducere ale PSD Suceava, respectiv Biroul Permanent Municipal, Biroul Permanent Județean și Consiliul Politic Județean, cel din urmă pentru validarea deciziilor luate de organismele inferioare. Surse politice afirmă că decizia cea mai probabilă este excluderea din partid a lui Dan Ioan Cușnir și a Roxanei Ciornei, considerați loiali primarului suspendat din PSD, Vasile Rîmbu, și cu manifestări de rebeliune față de social-democrați.

Statutar, sancțiunile acoperă o paletă mai largă, de la avertisment, suspendare pe o perioadă determinată, până la excludere, însă, potrivit informațiilor noastre, aceasta din urmă este varianta agreată de majoritatea membrilor din conducerea PSD Suceava.

Pierderea calității de membru al partidului politic pe a cărui listă a fost ales un consilier, inclusiv prin excludere, duce la încetarea mandatului. În cazul în care consilierul deține și funcția de viceprimar, mandatul încetează de drept la aceeași dată cu încetarea calității de consilier local. Încetarea mandatului este constatată printr-o hotărâre a consiliului local, în termen de 30 de zile, sau prin ordin al prefectului. Cel mai târziu săptămâna viitoare se așteaptă ca noul prefect, Traian Andronachi, propus de PSD, să fie numit în funcție, astfel că emiterea unui eventual ordin în acest sens este aproape o certitudine.

Efectele suspendării pot fi blocate sau întârziate prin atacarea în instanță și obținerea unei decizii judecătorești de suspendare a deciziei partidului sau a ordinului prefectului.