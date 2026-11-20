Jandarmeria Suceava a anunțat că ia măsuri speciale pentru asigurarea ordinii la meciul de fotbal de Liga a II-a care va avea loc sâmbătă, de la ora 12.30, pe stadionul Areni, între Cetatea Suceava și Poli Timișoara.

Sunt pregătite efective sporite din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Suceava, care vor acționa în cooperare cu Gruparea de Jandarmi Mobilă Bacău și cu sprijinul celorlalte forțe de ordine.

Măsurile vor fi sporite și pentru că oaspeții vor avea o galerie destul de consistentă. Cel puțin 70 de suporteri sunt așteptați să ajungă la Suceava sâmbătă dimineață, în jurul orei 5.30, cu trenul Timișoara-Iași.

Jandarmii vor acționa pentru prevenirea și descurajarea oricăror fapte antisociale, atât în zona stadionului, cât și pe traseele de deplasare ale suporterilor.

Jandarmeria Suceava avertizează că utilizarea materialelor pirotehnice este interzisă sub orice formă și de orice tip în incinta stadionului, în zonele destinate desfășurării competiției sportive, în spațiile aglomerate și pe drumurile publice.

”Recomandăm suporterilor să respecte aceste reguli și să adopte un comportament responsabil, pentru ca partida să se desfășoare în condiții de siguranță și fără incidente”, se arată într-un comunicat de presă.