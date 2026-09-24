Iulius Mall Suceava, parte din prima rețea națională de malluri integrată în Generatik, platforma care digitalizează publicitatea indoor din România

Iulius Mall Suceava, alături de Iulius Town Timișoara, Palas Iași și Iulius Mall Cluj-Napoca și Iași, este parte din prima integrare la scară națională a unui operator de malluri în Generatik, platforma care schimbă modul în care brandurile planifică și rezervă campanii publicitare în malluri.

Generatik, prima platformă românească dedicată digitalizării publicității indoor în malluri, și IULIUS, unul dintre cei mai importanți dezvoltatori și operatori de proiecte mixed-use din România, anunță un parteneriat care marchează un moment de referință pentru piața de publicitate indoor din țară.

Pentru Iulius Mall Suceava, integrarea în Generatik înseamnă accesul la un instrument digital care simplifică procesul prin care brandurile și agențiile pot identifica, planifica și rezerva spații de publicitate indoor. Suceava devine astfel parte dintr-o rețea națională care reunește, într-o singură platformă, oferta de advertising a mai multor proiecte IULIUS.

Este primul proces de integrare la scară națională realizat de platformă și primul operator național care alege să lucreze diferit.

Generatik centralizează într-o singură platformă întregul proces de comandă și implementare a campaniilor, oferind transparență asupra tuturor spațiilor publicitare disponibile și integrând lanțul de producție, montaj și demontaj. Astfel, brandurile și agențiile beneficiază de economie de timp și de o administrare mai eficientă a campaniilor publicitare.

Suceava intră în rețeaua națională de publicitate indoor IULIUS

Prin integrarea Iulius Mall Suceava în Generatik, piața locală de advertising indoor este conectată la o rețea care include proiecte IULIUS din mai multe dintre principalele orașe ale țării: Suceava, Iași, Cluj-Napoca și Timișoara.

Pentru brandurile care comunică în regiunea Moldovei, această integrare creează posibilitatea de a gestiona mai simplu campanii care includ Suceava și Iași, prin aceeași platformă, în timp ce rețeaua poate fi extinsă și către celelalte proiecte IULIUS disponibile în Generatik.

Contextul în care vine acest parteneriat este relevant. The Mall Effect Index, studiul longitudinal realizat anual de Generatik împreună cu Reveal Marketing Research, a înregistrat în 2026 un scor de 70 de puncte din 100, al treilea an consecutiv de creștere.

Datele confirmă că mallul este unul dintre cele mai eficiente canale de comunicare din România: 64% dintre vizitatori declară că au cumpărat ceva după ce au văzut o reclamă în mall, iar cheltuiala medie per vizită a ajuns la 383 de lei, cu 17% mai mult decât acum doi ani, peste rata inflației.

„Datele Mall Effect Index ne arată că mallul este unul dintre cele mai eficiente canale de comunicare din România. Dar eficiența depinde și de cât de ușor poți ajunge la el. IULIUS a ales să schimbe asta”, a declarat Răzvan Marincoi, Product Manager Generatik și creatorul The Mall Effect Index.

Platforma Generatik vine în completarea serviciilor de media sales dezvoltate de IULIUS, oferind o modalitate suplimentară de acces la rețeaua proprie de advertising. În același timp, echipa dedicată de Media Sales continuă să ofere consultanță și soluții personalizate pentru parteneri.

IULIUS dispune de una dintre cele mai puternice rețele de publicitate digitală de pe piața locală, reunind peste 380 de ecrane și mai mult de 1.400 mp de suprafață de afișare. La Iulius Mall Cluj se regăsește și unul dintre cele mai mari ecrane LED din Europa, cu o suprafață de 203 mp, care beneficiază de o amplasare strategică la intrarea în mall.

„Pentru noi, parteneriatul cu Generatik înseamnă că ne asumăm responsabilitatea de a fi primii care fac lucrurile altfel într-o piață care abia acum primește instrumentele de care are nevoie. Totodată, acest demers valorifică forța rețelei digitale IULIUS, prezentă atât în centrele noastre de retail, cât și în cele 15 clădiri office, unde înregistrăm anual peste 74 de milioane de vizite. Astfel, le oferim partenerilor acces la audiențe relevante și la instrumente moderne, care sporesc eficiența și flexibilitatea campaniilor”, a declarat Bogdan Bălteanu, Head of Media Sales la IULIUS.

Generatik este dezvoltată de echipa Brand Management, companie cu peste 20 de ani de experiență în gestionarea campaniilor publicitare indoor.

Platforma este primul pas al unui marketplace național de publicitate indoor, planificat pentru primăvara lui 2027, care va permite oricărui brand din România să comande spații publicitare din orice mall, în 20 de minute, dintr-un singur loc și cu prețuri vizibile.