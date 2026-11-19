Bradul este pregătit, decorațiunile au fost puse, iar atmosfera sărbătorilor de iarnă se simte deja la Iulius Mall Suceava! Vinerea aceasta, de la ora 18:30, în Parcul Iulius aprindem împreună luminițele de Crăciun și ne bucurăm de o seară specială, alături de elevii Academiei de Arte Modus Vivendi. Atmosfera va fi completată de concertul susținut de Edward Sanda. Iar surprizele nu se opresc aici! Tot vineri se deschide și patinoarul, pentru ca sezonul de iarnă să înceapă cu și mai multe motive de distracție pentru întreaga familie.

Anul acesta, la Iulius Mall Suceava te așteaptă o surpriză cu totul specială: un adevărat Orășel de Gheață, care te poartă într-o lume de basm și te întâmpină cu decoruri desprinse din poveștile de iarnă. Vineri, de la ora 18:30, ne întâlnim în Parcul Iulius, lângă brad, unde aprindem împreună luminițele de Crăciun și ne bucurăm de momentele artistice pregătite de elevii Academiei de Arte Modus Vivendi.

Seara continuă cu un concert live susținut de Edward Sanda, care va aduce și mai multă muzică și voie bună în atmosfera sărbătorilor.

Magia sărbătorilor continuă și în interior, unde bradul de Crăciun este înconjurat de un mic sat de iarnă, cu numeroase căsuțe acoperite de zăpadă și spiriduși.

Globurile supradimensionate și fulgii de nea suspendați completează decorul, creând un colț de poveste, ideal pentru fotografii și amintiri alături de cei dragi. Bradul este decorat cu ornamente inspirate din dulciurile specifice Crăciunului, de la turta dulce până la bastonașele colorate de zahăr, care întregesc atmosfera de sărbătoare.

”Anul acesta, am ascuțit patinele, am verificat gheața, am pregătit și muzica pentru că vineri deschidem patinoarul din parcarea Iulius Mall Suceava. Toată familia este așteptată să se bucure de primele ture pe gheață din acest sezon”, spun reprezentanții centrului comercial. Patinoarul va fi deschis zilnic între orele 10:00 și 22:00, cu șase serii de patinaj a câte 90 de minute.

Biletul de intrare costă 30 de lei, iar închirierea patinelor, 20 de lei. De asemenea, cei mici sau începătorii pot închiria ajutoare pentru sprijin tip pinguin sau delfin cu 20 de lei.

”Vino vineri la Iulius Mall Suceava! Aprindem împreună luminițele de Crăciun, ne bucurăm de momente artistice și dăm start sezonului de patinaj!”, este îndemnul adresat celor dornici să se bucure de magia sărbătorilor de iarnă.