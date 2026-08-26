„Iubitul” unei femei, în arest după ce i-a aplicat lovituri de cap în plină figură

Un bărbat din Dolhasca a fost reținut în arest pentru 24 de ore după ce a comis o agresiune șocantă asupra concubinei sale.

Cercetările au început în seara zilei de 17 august, în jurul orei 19.00, când un echipaj de poliție sesizat prin 112 a constatat că, pe fondul unui conflict spontan și al consumului de alcool, un bărbat i-a aplicat lovituri cu capul în zona feței concubinei sale, provocându-i tumefacții la ambii ochi.

Leziunile vizibile au dus la emiterea imediată a unui ordin de protecție, valabil 5 zile, totodată femeia ajungând la Serviciul de Medicină Legală, unde s-a stabilit că a suferit tumefacții și echimoze, prin agresiune, ce necesitată pentru vindecare 3-4 zile de îngrijiri medicale.

Cercetările au fost continuate, iar luni, 24 august, organele de cercetare penală ale poliţiei judiciare din cadrul Poliţiei orașului Dolhasca au dispus reținerea suspectului pe o perioadă de 24 ore, pentru comiterea infracțiunii de violență în familie.

În aceeași zi, acesta a fost încarcerat în arestul IPJ Suceava.Tot luni, suspectul a fost prezentat și la sediul Judecătoriei Fălticeni, având loc procesul care a avut ca obiect confirmarea Ordinului de Protecție, la solicitarea procurorilor de la Fălticeni. Instanța a admis solicitarea și a dispus ca inculpatul să păstreze o distanță de minimum 100 de metri față de femeie și față de centrul multifuncțional în care a fost internată pentru a beneficia de protecție.

Cercetările sunt continuate de către polițiștii de la Dolhasca, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Fălticeni.

Remarcăm în sens negativ și faptul că doar la Judecătoria Fălticeni, și numai într-o zi, luni, 24 august, au fost emise patru ordine de protecție față de agresori în familie.