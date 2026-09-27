ITM Suceava a sancționat cu 60.000 de lei două firme care aveau muncitori fără forme legale

Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Suceava a efectuat, luna trecută, 245 de controale la angajatorii din județ, în urma cărora au fost aplicate 193 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 164.500 de lei.

Potrivit datelor prezentate de șeful ITM Suceava, Romeo Butnariu, 155 de controale au vizat domeniul relațiilor de muncă, iar alte 90 în domeniul securității și sănătății în muncă.

În urma celor 155 de controale efectuate în domeniul relațiilor de muncă, inspectorii au aplicat 61 de sancțiuni contravenționale, valoarea amenzilor ridicându-se la 143.500 de lei. Pentru remedierea deficiențelor constatate au fost dispuse 329 de măsuri.

În cadrul controalelor au fost identificate două persoane care prestau muncă nedeclarată, una fără contract individual de muncă și una care muncea în perioada în care contractul individual era suspendat. Pentru aceste încălcări ale legislației muncii au fost sancționați doi angajatori, pentru muncă nedeclarată, cu suma totală de 60.000 de lei. Printre deficiențele constatate cel mai frecvent de inspectorii de muncă s-au numărat netransmiterea modificărilor intervenite în registrul general de evidență a salariaților, nerespectarea prevederilor privind munca suplimentară și neținerea evidenței orelor lucrate de fiecare salariat. De asemenea, au fost constatate nereguli privind acordarea concediilor de odihnă și respectarea repausului săptămânal.

Romeo Butnariu a mai spus că în domeniul securității și sănătății în muncă, inspectorii ITM Suceava au efectuat 90 de controale și au aplicat 135 de sancțiuni contravenționale. Dintre acestea, 132 au fost avertismente, iar trei au fost amenzi, în valoare totală de 21.000 de lei. Printre principalele nereguli identificate s-au aflat lipsa echipamentelor individuale de protecție pentru lucrători, instruirea deficitară sau lipsa instruirii în domeniul securității și sănătății în muncă, precum și neefectuarea controalelor medicale periodice sau a celor la angajare.

Pe de altă parte, șeful ITM Suceava a spus că la data de 23 septembrie 2026, în județ figurau înregistrate 139.807 contracte individuale de muncă active în județul Suceava.