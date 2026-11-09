„Istorie și Muzică”, ediția a V-a a seriei de conferințe-concert, la Rădăuți

Ediția a V-a a seriei de conferințe-concert „Istorie și Muzică” se deschide pe 17 noiembrie 2026, la Rădăuți. Este vorba de o seria culturală interdisciplinară centrată pe evocarea unor personalități și momente importante din istoria României, prin conferințe-concert ce îmbină istoria culturii cu muzica clasică.

Ediția de anul acesta va avea loc în perioada 17-20 noiembrie la Casa de Cultură și Muzeul Mănăstirii Bogdana. Invitații celei de a V-a ediții sunt actorul Adrian Păduraru – director al Teatrului Municipal „Matei Vișniec” din municipiul Suceava, preot Ioan Chirilă – profesor universitar doctor la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, muzicologul Loredana Baltazar, violoncelistul Constantin Borodin, tenorul Volodymyr Fisiuk, pianiștii Corina Răducanu și Eugen Dumitrescu, Corul „Ricercare” al Universității Naționale de Muzică din București dirijat de Marius Sireteanu, Corala „Sfântul Leontie” Rădăuți dirijor Ovidiu Foca și istoricul Daniel Hrenciuc. Vor fi aduse în atenție momente importante din viața istorică și culturală a anului 2026.

„Cu fiecare ediție <Istorie și Muzică> se continuă expresia contemporană a conferințelor-concert, creând o punte între diferite domenii culturale, oameni, generații, locuri și idei. Anul acesta avem invitați valoroși din țară și străinătate. Publicul este invitat să ia parte la reflecții și reflexii ale istoriei în prezent”, a declarat Ovidiu Foca, managerul Casei de Cultură Rădăuți.

Program

Timp de trei zile vor avea loc conferințele-concert „De fiecare parte a rampei”, miercuri, 17 noiembrie, de la ora 19.00; „90 de ani de la vizita Familiei Regale a României în Bucovina”, joi, 18 noiembrie, de la ora 19:00, și „Carmen Sylva 110”, 20 noiembrie, ora 19.00. Moderatorul celor trei conferințe va fi istoricul Daniel Hrenciuc.

Muzica va completa fiecare tematică a serii. Vor putea fi ascultate piese de Johann Sebastian Bach și Paul Hindemith pentru violoncel solo, în prima seară, lucrări corale religioase și din creația românească, în cea de a doua, cele „7 Cântece pe versuri de Clement Marot” de George Enescu și „Requiemul” de Gabriel Fauré în cea de a treia seară, întregind un eveniment cultural de referință în zona Bucovinei.

Accesul la toate evenimentele se va face pe bază de rezervare la numărul de telefon 0787 559 112 sau aici. Formularul de rezervări este disponibil și pe pagina de Facebook a Casei de Cultură din Rădăuți.

„Istorie și Muzică” este organizat de Casa de Cultură Rădăuți, Primăria Municipiului Rădăuți și Asociația Klavier ART, avându-i pe Ovidiu Foca, în calitate de director al festivalului și pe Corina Răducanu – director artistic, în parteneriat cu Protopopiatul Rădăuți.