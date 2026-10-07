„Istoria în desene”, ediția a VII-a, proiect organizat de Muzeul Național al Bucovinei

Muzeul Național al Bucovinei lansează cea de-a VII-a ediție a proiectului de educație muzeală „Istoria în desene”, care îi invită anul acesta pe copii și tineri să descopere și să ilustreze o temă importantă a istoriei noastre: „Unirea la români, de la Burebista la Alba Iulia”.

Proiectul se adresează copiilor și tinerilor cu vârste cuprinse între 8 și 18 ani, provocați să transforme istoria în imagine și să redea, prin desen, momente, simboluri și personalități legate de ideea de unire de-a lungul istoriei românilor.

De la primele forme de unitate politică, până la marile momente care au construit România modernă, fiecare participant își poate alege episodul, personajul sau simbolul care îl inspiră și îl poate transforma într-o poveste desenată.

Pentru documentare și inspirație, participanții sunt invitați să viziteze expoziția permanentă a Muzeului de Istorie din Suceava, să descopere patrimoniul expus și să completeze experiența muzeală cu informațiile dobândite la școală sau din lecturile proprii.

Condiții de participare

Prin „Istoria în desene”, Muzeul Național al Bucovinei urmărește să apropie publicul tânăr de istoria României și de patrimoniul muzeal, încurajând creativitatea, curiozitatea și descoperirea trecutului într-o manieră accesibilă și atractivă.

Condițiile de participare sunt următoarele: lucrările trebuie să fie însoțite de numele și prenumele autorului, vârsta, școala și localitatea; desenele pot fi depuse la Muzeul de Istorie din Suceava, în perioada 12 octombrie – 13 noiembrie 2026, sau pot fi trimise, scanate ori fotografiate la o rezoluție bună, la adresa de e-mail marketing@muzeulbucovinei.ro.

Premiere

Toate lucrările participante vor fi publicate pe pagina de Facebook a Muzeului de Istorie Suceava, iar cele mai reușite creații vor fi premiate cu cărți și produse personalizate MNB. Jurizarea se va realiza pe două categorii de vârstă: 8–12 ani și 13–18 ani. Mai multe informații: tel. 0230 216 439, interior 116.

„Vă invităm la muzeu să căutați poveștile istoriei, să vă alegeți momentul preferat și să îl transformați în desen. Istoria poate fi citită în cărți, descoperită în muzeu, dar și spusă prin desen”, au transmis organizatorii.

Proiectul, organizat de Muzeul Național al Bucovinei, este aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava.