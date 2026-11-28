La jumătatea întrecerii, cel mai bun marcator al Ligii a V-a sucevene este Ionuț Nistor. Jucătorul celor de la Șomuzul Preutești a reușit să înscrie nu mai puțin de 18 goluri în cele 11 partide disputate în turul campionatului. În această ierarhie a Seriei I, Nistor este urmat de Andrei Bran, de la Releul Mihoveni Șcheia, cu 17 reușite și de Andrei Șandru, de la Voința Zvoriștea, cu 14 goluri marcate.

În Seria a II-a, clasamentul golgheterilor este condus de Andrei Puiu (Foresta Moldovița) și Vlăduț Gavrilei (Vânătorul Dorna Candrenilor), cu câte 13 reușite, Bogdan Tcaciuc (Unirea Grămești) și Vasile Crăiuț (Forestierul Frumosu), cu câte 11 goluri și Albert Popa (Călimănelul Panaci), Petrică Creuco (Polul Nord Brodina) și Ciprian Andriuc (Viitorul Negostina), cu câte 9 goluri marcate.