La 64 de ani de la trecerea în neființă a marelui istoric și om politic bucovinean, academicianul Ion Nistor (1876-1962), liceul din Vicovu de Sus a omagiat memoria patronului său spiritual printr-un eveniment dedicat vieții și personalității acestuia.

„Să fii un om mare înseamnă să dai valoare și să fii valoros pentru generațiile care îți urmează. Acesta este Ion Nistor”, a început părintele Gherasim de la Mănăstirea Putna cuvântul de învățătură după parastasul săvârșit pentru odihna sufletelor familiei lui Ion Nistor și ale tuturor angajaților Liceului „Ion Nistor” care au trecut la cele veșnice de-a lungul celor 62 de ani de existență.

Despre Ion Nistor, omul, istoricul, ministrul, rectorul Universității din Cernăuți și încarceratul de la Sighet care a supraviețuit închisorii comuniste, au vorbit prof. Vasile Schipor – directorul liceului, Vasile Iliuț – primarul orașului Vicovu de Sus, inspectorii școlari prof. Beatrice-Liliana Filipiuc și prof. Daniela-Luminița Ceredeev, Daniel-Victor Mironescu, directorul UAMS Vicovu de Sus, prof. dr. Doina Iavni, de la Arhivele Naționale ale Statului Suceava, Veronica Moscaliuc, octogenară și fostă inspector școlar etc.

Ion Nistor, personalitate emblematică a Bucovinei, comemorat la liceul din Vicovu de Sus

„Emoții copleșitoare i-au cuprins pe toți cei participanți: cadre didactice, părinți, elevi, autorități, jurnaliști, când doamna inginer chimist dr. Ileana Funduc, nepoata lui Ion Nistor, a rememorat în fața tuturor secvențe din ultima parte a vieții bunicului său.

<Lucra la cele două volume din <Istoria românilor> și avea surse puține. Se întorsese din închisoarea de la Sighet după 5 ani de detenție. Nu avea un acoperiș deasupra capului. Și cum o nenorocire nu vine niciodată singură, a aflat că soția lui murise cu 2 ani în urmă… A scris până în ultima clipă a vieții sale, pe 11 noiembrie 1962>. Cu o durere transmisă din toată inima, nepoata sa, octogenară, a povestit cât de mult iubea cărțile și cât de tare a suferit când, în Al Doilea Război Mondial, la Cernăuți, nu și-a mai găsit cărțile, cele peste 20.000 de volume și documente pe care le adunase de-a lungul vieții”, au menționat organizatorii.

Ion Nistor, personalitate emblematică a Bucovinei, comemorat la liceul din Vicovu de Sus

Curiozitate, cercetare, viziune, mentorat, reziliență, credință, muncă asiduă…

Directorii adjuncți, profesori de istorie, Cristina Viorica Puha și Ionel Cristinel Puha, au adus în atenția publicului prezent la comemorare valorile și principiile pe care le-a transmis Ion Nistor posterității: curiozitate, cercetare, asumare, profesionalism, leadership, viziune, mentorat, reziliență, credință, muncă asiduă și dragostea pentru cărți și scris. Aceștia au îndemnat participanții să viziteze expoziția dedicată lui Ion Nistor la Muzeul Național al Bucovinei de la Suceava, deschisă publicului în această perioadă.

Alina Andruhovici, autoare de proză și memorialistică, în vârstă de 90 de ani, a donat bibliotecii liceului trei cărți cu autograf și a transmis plină de emoție amintiri despre Ion Nistor.

Ionel Cristinel Puha

Au fost prezente și două grupuri vocale ale liceului, „Cantanti”, coordonat de prof. Ancuța-Dumitrița Galan, și „Ai lui Ștefan noi, oșteni”, coordonat de directorul prof. Vasile Schipor, cu programe artistice cu mesaje patriotice, dedicate memoriei lui Ion Nistor.

„Mulțumim cu recunoștință tuturor celor prezenți la eveniment și organizatorilor, Liceul Tehnologic „Ion Nistor” și Primăria orașului Vicovu de Sus, care, în fiecare an, aduc în memoria colectivă personalitatea complexă a marelui bucovinean Ion Nistor”, au mai spus organizatorii.

Beatrice Liliana Filipiuc