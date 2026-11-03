„Ion Nistor. Istoricul și omul de stat”, expoziție omagială la Muzeul de Istorie Suceava, la 150 de ani de la naștere

Documente de arhivă, fotografii originale, cărți, publicații și obiecte personale care au aparținut istoricului Ion Nistor pot fi descoperite, începând de marți, 3 noiembrie 2026, la Muzeul de Istorie din Suceava.

Expoziția dedicată uneia dintre cele mai importante personalități ale Bucovinei a fost vernisată în prezența unor istorici, artiști, oameni de cultură, cărora li s-au alăturat și elevi de la Colegiul Național „Mihai Eminescu” Suceava, însoțiți de profesorul de istorie dr. Daniel Hrenciuc. Participarea elevilor a oferit manifestării și o dimensiune educativă.

La 150 de ani de la nașterea lui Ion Nistor (1876–1962), Muzeul Național al Bucovinei readuce în atenția publicului personalitatea istoricului, academicianului și omului de stat care și-a legat numele de cercetarea istoriei Bucovinei și de unul dintre cele mai importante momente din trecutul românilor: Unirea Bucovinei cu România, în 1918.

În deschiderea vernisajului, directorul Muzeului Național al Bucovinei, Emil Ursu, a subliniat importanța personalității omagiate, apreciind că „Ion Nistor este unul dintre cei mai importanți istorici pe care i-a dat comunitatea românească din Bucovina”.

O incursiune în viața și activitatea istoricului

Vizitatorii au ocazia să descopere în expoziție omul din spatele personalității publice, prin intermediul unor mărturii documentare valoroase: fotografii originale, documente de arhivă, cărți și publicații, inclusiv volume apărute în timpul vieții sale, dar și obiecte personale păstrate în patrimoniul muzeului.

„Expoziția propune o incursiune în viața și activitatea istoricului, prin intermediul unor mărturii documentare deosebit de valoroase”, a declarat Cristina Slavic, muzeograf în cadrul Serviciului Istorie și Arheologie al Muzeului Național al Bucovinei și curatorul expoziției.

Un loc special în cadrul expoziției îl ocupă documentele provenite din Donația Oltea Nistor-Apostolescu, fiica istoricului. Păstrate în patrimoniul muzeului, acestea oferă detalii importante despre viața și activitatea lui Ion Nistor și permit o apropiere de latura sa personală, dincolo de rolul pe care l-a avut în istoria și viața publică a României.

Născut în 1876, Ion Nistor a fost profesor universitar, membru al Academiei Române, istoric de prestigiu și om de stat. Și-a dedicat o mare parte din activitate cercetării trecutului Bucovinei, promovării culturii românești și afirmării identității naționale.

Realizată de Cristina Slavic, expoziția beneficiază de colaborarea Arhivelor Naționale – Filiala Suceava, Primăriei orașului Vicovu de Sus, Liceului Tehnologic „Ion Nistor” din Vicovu de Sus, Bibliotecii Bucovinei „I. G. Sbiera” și a dr. în istorie Doina-Iozefina Iavni.

Prin acest demers, Muzeul Național al Bucovinei aduce un omagiu unei personalități fundamentale pentru istoria provinciei și propune publicului o reîntâlnire cu documentele, ideile și moștenirea celui care a cercetat și a contribuit la scrierea istoriei Bucovinei. Expoziția poate fi vizitată până pe 6 decembrie 2026, la Muzeul de Istorie din Suceava, iar intrarea este liberă. Proiectul este aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava.