„Omul, Timpul, Spațiul” este un film despre sculptorul sucevean Ion Mândrescu, dar și despre omul din spatele operei, despre atelier, materie, timp, spațiu și memoria care rămâne în urma unui artist.

Un film începe uneori cu mult înainte ca autorul să apese butonul REC. În cazul documentarului-portret dedicat sculptorului Ion Mândrescu, filmul a început, de fapt, cu o prietenie de aproape două decenii.

Realizat de filmmakerul Mugur Marin, fondatorul N-trance Media din București, „Ion Mândrescu – Omul, Timpul, Spațiul” este un documentar de 44 de minute, construit nu ca un material biografic convențional și nici ca o prezentare promoțională a unui artist, ci ca o întâlnire cu omul din spatele sculpturilor.

Camera îl urmărește pe Ion Mândrescu în atelier, în timpul lucrului, în spațiile în care materia se transformă în formă și în conversațiile despre sculptură, bronz, timp și spațiu. Filmul lasă loc gesturilor, tăcerilor, detaliilor și atmosferei, iar vocea sculptorului devine treptat coloana vertebrală a întregii povești.

Ion Mândrescu – „Omul, Timpul, Spațiul”, un documentar-portret realizat de Mugur Marin

„Proiectul nu a pornit de la o comandă. A pornit dintr-o nevoie personală”

Pentru Mugur Marin, proiectul nu a pornit de la o comandă. A pornit dintr-o nevoie personală: „Pe Ion îl știu de aproximativ 20 de ani. Ne-am cunoscut prin prieteni comuni, în atelierul lui. Prima mea amintire clară nu are nimic solemn: Ion făcea un grătar”.

Dincolo de amintirea cu care începe povestea, relația dintre cei doi a devenit în timp una în care prietenia și admirația profesională s-au amestecat firesc. „Cu timpul am înțeles cât de autentic este omul și, la un moment dat, am simțit foarte clar că vreau să-l filmez eu. Nu era o comandă de client. Era mai degrabă o nevoie internă, un foc care nu mă lăsa în pace”, spune Mugur Marin.

Această motivație personală se simte în construcția filmului. Mugur Marin nu încearcă să se așeze între spectator și artist, ci creează un spațiu în care Ion Mândrescu poate fi privit și ascultat în propriul său univers.

Ion Mândrescu – „Omul, Timpul, Spațiul”, un documentar-portret realizat de Mugur Marin

Un film care a început cu mult înainte de filmarea din 2024

O parte dintre imaginile care au ajuns să construiască documentarul existau cu mult înainte ca proiectul să capete forma actuală. Cu aproximativ 15 ani în urmă, cei doi se aflau la mare. Ion Mândrescu venise cu un butoi întreg de lut și a început să modeleze capete, aproximativ la două treimi din dimensiunea naturală, fiecare cu o expresie diferită.

Mugur Marin avea doar telefonul la el. „Controlul video pe telefoane era rudimentar. Țin minte că m-am chinuit să instalez ce aplicații <pro> existau atunci doar ca să pot bloca expunerea și balansul de alb. Astăzi pare banal. Atunci nu era”, își amintește Mugur Marin.

Imaginile de atunci au rămas undeva în memoria autorului și, mai târziu, au devenit parte din povestea filmului. Pentru un documentar despre un sculptor, memoria nu putea fi doar o temă. Ea a devenit și materie cinematografică. Imaginile vechi, filmările recente, atelierul, lucrările și conversațiile se întâlnesc într-un proiect care urmărește nu doar parcursul unui artist, ci și felul în care timpul se așază peste om și peste operă.

Dincolo de sculpturi, rămâne omul

Ion Mândrescu este unul dintre sculptorii români contemporani cu un parcurs artistic amplu. Născut în 1954, la Mihoveni, comuna Șcheia, județul Suceava, a urmat Liceul de muzică și arte plastice din Botoșani, pe care l-a absolvit în 1974, iar între 1976 și 1980 a studiat la Institutul de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu” din București.

A primit de-a lungul carierei premii și distincții, iar lucrările sale se află în colecții private din România și din numeroase țări europene, precum și în Israel, Statele Unite ale Americii și alte spații culturale. A expus în orașe precum Berlin, Viena, Beijing, Paris, Strasbourg, Sevilla, Belgrad, Sofia, Budapesta și Varșovia. Dar documentarul lui Mugur Marin nu încearcă să comprime acest parcurs într-o enumerare de date, premii și expoziții. Interesul său este altul. Ce rămâne dincolo de CV? Cum arată artistul atunci când nu este prezentat pe un panou de expoziție? Cum vorbește? Cum lucrează? Cum privește o bucată de materie? Ce spune un atelier despre omul care lucrează în el? Și, mai ales, ce se poate păstra despre un artist pentru generațiile care vor veni?

„Peste ani nu rămân doar sculpturile și fotografiile expozițiilor, ci și artistul însuși, viu, vorbind și lucrând”, spune Mugur Marin. Pentru el, Ion Mândrescu este în același timp prieten și mentor. „Ion este și prietenul meu, și mentorul meu. Nu separ foarte bine cele două roluri. Nici el, cred. Cumva, hotărăște singur când e una și când e cealaltă.”

„Ion Mândrescu – Omul, Timpul, Spațiul” este, în cele din urmă, un film despre toate acestea: despre sculptură, dar și despre timp; despre atelier, dar și despre memorie; despre opera unui artist, dar mai ales despre omul care continuă să lucreze, să vorbească și să creeze. Un documentar născut dintr-o relație personală, construit cu răbdare și cu atenție la detalii, care își propune să păstreze nu doar imaginea sculptorului Ion Mândrescu, ci și vocea lui. Iar pentru Mugur Marin, filmul nu pare să fie neapărat încheiat: „Și încă îl mai filmez pe Ion atunci când apare ceva care merită păstrat.”

Pagina proiectului N-trance Media, unde este și documentarul integral, se găsește aici.