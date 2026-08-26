Ion Lungu, nemulțumit că la lucrările de amenajare a Parcului Șipote, pe care le-a inițiat, s-au pierdut peste 2 milioane euro din fonduri europene

Semnarea contractului de execuție a lucrărilor pentru proiectul de amenajare a zonei de agrement Parc Șipote, care a avut loc miercuri, a fost salutată de către fostul primar al Sucevei, Ion Lungu, care a făcut un foarte scurt istoric al demersurilor care au făcut posibil acest moment.

Ion Lungu a amintit în primul rând de eforturile depuse ani la rând pentru a obține transferarea Parcului Șipote la Primăria Municipiului Suceava, în suprafață de 143,925 ha, în anul 2020.

„Apoi am realizat proiectul de modernizare și amenajare a Parcului Șipote în anul 2022.

Deși proiectul pregătit pentru depunere în vederea finanțării la ADR Nord-Est era mult mai amplu, în valoare de 5 milioane de euro (față de aproximativ 2,6 milioane euro cel de azi), s-a renunțat la multe lucrări care erau prevăzute, deci municipalitatea suceveană a pierdut peste 2 milioane euro, pe fonduri europene. Privind partea plină a paharului, să zicem Doamne ajută în realizarea acestui proiect!”

Semnarea contractului pentru documentația de modernizare a Parcului Șipote, în plină pandemie

Contractul de execuție a fost semnat de actuala conducere administrativă a municipiului cu societatea Anista Design, care va asigura implementarea soluțiilor de reabilitare și reconfigurare a pădurii-parc.

Valoarea finală a contractului este de 13,545 de milioane de lei cu TVA, în condițiile în care valoarea estimată inițial pentru acest proiect fusese stabilită la 16,921 milioane de lei cu TVA.

Principalul criteriu de adjudecare a licitației a fost prețul cel mai mic. Termenul de execuție a lucrărilor este de 18 luni de la emiterea ordinului de începere, iar contractul beneficiază de o garanție de bună execuție de 36 de luni.