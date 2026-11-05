Ioan Balan îi solicită ministrului Muncii o nouă lege a salarizării în sectorul public în vederea eliminării inechităților existente

Deputatul PNL de Suceava Ioan Balan i-a solicitat ministrului Muncii, Florin Manole, să supună aprobării în Parlamentul României, până la finalul acestui an, un nou proiect de lege pentru salarizarea în sectorul public, pentru eliminarea inechităților existente. Ioan Balan i-a mai cerut ministrului Florin Manole să spună când va fi implementată o nouă lege a salarizării în sectorul public, în cazul în care proiectul de lege nu va fi supus aprobării Parlamentului în 2026.

Balan mai vrea să afle de la Florin Manole și dacă în cursul anului viitor va susține realizarea unei indexări a salariilor din sectorul public, ca măsură de compensare a creșterii prețurilor din ultimii doi ani și ca modalitate de creștere a veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat (BASS), pentru susținerea unei indexări sustenabile a pensiilor.

„România a pierdut în anul 2026 echivalentul a peste 4 miliarde de lei, finanțare nerambursabilă prevăzută în Planul Național de Redresare și Reziliență, din cauza opoziției inexplicabile a PSD față de adoptarea unui nou cadrul legislativ privind salarizarea în sectorul public. Pe lângă pierderile financiare semnificative, lipsa unei legislații noi și coerente permite menținerea unor inechități salariale între persoane cu pregătire similară, care prestează activități identice și care continuă să încarce instanțele de judecată cu noi litigii de muncă. Chiar dacă în Programul de guvernare 2026-2028 au fost făcute trimiteri succinte către noua lege a salarizării, acest obiectiv este lipsit de consistență în condițiile în care nu sunt precizate termene expres pentru realizare”, i-a transmis Ioan Balan ministrului muncii.

De asemenea, deputatul PNL de Suceava solicită explicații cu privire la obiectivul din Programul de guvernare 2026-2028 referitor la formularea „personal dimensionat după volumul de activitate”. Astfel, Ioan Balan întreabă dacă această formulare presupune că Executivul are în vedere disponibilizări în sectorul public.