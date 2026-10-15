Ioan Balan confirmă că Rîmbu va fi candidatul PNL la Primăria Suceava la viitoarele alegeri

Ședința de joi seară a organizației municipale a PNL Suceava a scos la suprafață tensiunile acumulate după alegerile locale. Președintele interimar al Organizației Municipale Suceava a PNL, Ioan Balan, a confirmat că Vasile Rîmbu va fi candidatul liberalilor la Primăria Suceava, deși nu se înscrie încă în partid. Deputatul Ioan Balan a declarat că, în momentul de față, Vasile Rîmbu „nu poate fi membru PNL, ci doar membru al partidului din partea căruia a fost ales. La viitoarele alegeri, poate să candideze din partea oricărui partid dorește. Noi am luat astăzi hotărârea să candideze din partea PNL. Și PNL îl va susține pentru o viitoare candidatură pentru Primăria Suceava”.

Lucian Harșovschi: „Trădarea a fost în casă! Astăzi s-a recunoscut oficial că o parte din PNL l-a sprijinit pe Vasile Rîmbu”

La ieșirea de la discuțiile de la partid, consilierul local Lucian Harșovschi, fostul candidat pentru funcția de primar și presupus candidat la alegerile următoare, a făcut însă o serie de declarații care confirmă zvonurile din ultimele luni, că primarul Vasile Rîmbu urmează să facă pasul spre PNL chiar de săptămâna viitoare.

Harșovschi a vorbit despre „blaturi”, „non-combat” și „trădări în casă” din timpul campaniei electorale din iunie 2024, afirmând că victoria social-democratului Rîmbu a fost, în realitate, orchestrată din interiorul propriului său partid.

„La ședința PNL Suceava din această seară s-a spus un lucru care se știa din iunie 2024: că Vasile Rîmbu a fost sprijinit de o parte din PNL să ajungă primarul Sucevei”, a declarat Lucian Harșovschi. Acesta a dezvăluit că liberalii au fost anunțați oficial de conducere despre iminenta înregimentare politică a lui Vasile Rîmbu. „Acum, astăzi, am fost anunțați oficial că va veni la PNL de săptămâna viitoare. Bănuiam asta de mai mult timp. Într-un partid național liberal încape toată lumea. Dacă se aliniază valorilor liberale, vom vedea ce se va întâmpla mai departe”, a spus Harșovschi.

Fostul viceprimar consideră că această mișcare a primarului este dictată de realitatea din deliberativul local, unde a pierdut controlul politic majoritar. „Este clar că până acum am ținut trena lui Vasile Rîmbu în consiliul local și acum, când nu mai are o majoritate, încearcă din nou să-și regândească strategia”, a subliniat Harșovschi.

„Trădările din campanie au fost spuse astăzi. Iertăm, dar unii încă nu recunosc”

Întrebat de jurnaliști cum primește vestea că PNL este pregătit să îl „trădeze” din nou, în condițiile în care el era profilat drept candidatul partidului pentru viitoarele alegeri, Harșovschi a spus că încearcă să privească spre viitor, deși a confirmat atmosfera extrem de tensionată din sediul partidului.

„Trecutul e bine să-l cunoaștem, dar să-l lăsăm în trecut și să pregătim prezentul și viitorul. Vă asigur că acest lucru nu se va mai întâmpla, pentru că învățăm din greșelile din trecut, pe care le-am făcut și eu. Mulți au aflat astăzi cu stupoare că Vasile Rîmbu vine la PNL”, a spus liberalul. Acesta subliniat că în cazul PNL Suceava nu se confirmă ideea că singurul vinovat pentru pierderea primăriei a fost candidatul de pe afiș. „Acel blat, acel non-combat, acele trădări din campania electorală au fost spuse astăzi și eu le-am reiterat, pentru că știți că întotdeauna au fost acuze că pierzătorul este candidatul. Eu sunt cel care a pierdut alegerile, dar am obținut susținerea a peste 11.000 de suceveni, iar acest lucru mă responsabilizează. Trădarea a fost în casă și încă sunt unii care nu o spun. Suntem creștini, îi iertăm pe cei care au spus și au recunoscut că au trădat, e în regulă, dar sunt unii care în continuare spun că n-au habar de nimic, dar în schimb l-au adus pe Vasile Rîmbu la PNL.”

Harșovschi face un pas în spate: „Dacă vine membru statutar, eu nu candidez la aceste alegeri”

Lucian Harșovschi a solicitat public ca trecerea actualului primar la PNL să se facă prin demisia prealabilă din PSD, și a anunțat că nu va bloca o eventuală candidatură a lui Rîmbu din partea PNL, dacă procedurile sunt corecte. „Dacă Vasile Rîmbu vrea să vină la PNL, să-și dea demisia din Partidul Social-Democrat, să vină și să candideze, așa cum este normal, cu susținerea PNL. Dacă face acest lucru, eu nu candidez pentru aceste alegeri și să vedem dacă Suceava îl mai alege o dată sau nu. Să vină candidat al PNL, să fie membru statutar, cu 8 consilieri în spate și să facă ceea ce trebuie în Consiliul Local. Dacă vine alături mâine, poimâine în PNL, vă asigur că se face o echipă mare”, a subliniat consilierul.

În ciuda cutremurului din partid, Harșovschi a anunțat că activitatea sa din consiliul local va fi axată pe proiectele comunității și va continua să taxeze derapajele echipei de la conducerea primăriei. „În continuare voi susține proiectele sucevenilor. Am arătat până acum ce înseamnă greșelile pe care le face această administrație, aroganța, prigoana acestei administrații și am arătat proiectele noastre. Am trecut la o nouă etapă, în care vin cu proiecte pentru Suceava și voi căuta susținere, pentru că așa este normal să obții un vot în Consiliul Local, pentru ca sucevenii să beneficieze”, a mai spus Lucian Harșovschi.