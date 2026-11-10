Ioan Balan cere simplificarea procedurilor de recunoaștere a vechimii în muncă pentru profesorii și cercetătorii români care au lucrat în străinătate

Deputatul PNL de Suceava Ioan Balan solicită Ministerului Educației simplificarea mecanismelor prin care cadrele didactice și cercetătorii români care au activat în instituții de învățământ sau de cercetare din Uniunea Europeană și Spațiul Economic European își pot valorifica vechimea în muncă și în specialitate dobândită în străinătate.

Ioan Balan i-a adresat o întrebare ministrului Educației, Valentin Sorin Costreie, prin care solicită să precizeze care sunt demersurile pe care trebuie să le întreprindă, în prezent, un cadru didactic sau un cercetător pentru recunoașterea perioadelor de activitate desfășurate în baza unui contract individual de muncă într-un stat UE sau SEE.

„Așa cum se știe, gradațiile de vechime din sistemul public de salarizare sunt în strânsă legătură cu vechimea în muncă și, pentru învățământ și cercetare, cu vechimea în specialitate. Din nefericire, cele mai multe dintre cadrele didactice și cercetătorii care au profesat în afara țării se confruntă cu imposibilitatea recunoașterii în România a vechimii în muncă și în specialitate pe care le-au dobândit la instituții acreditate din UE și SEE, fiind încadrate în prevederile privind salarizarea în tranșe inferioare de vechime”, a declarat Ioan Balan.

Deputatul PNL de Suceava mai vrea să afle ce măsuri are în vedere Ministerul Educației pentru introducerea unor proceduri simplificate, astfel încât vechimea profesională acumulată în instituții acreditate din aceste state să fie recunoscută în România.