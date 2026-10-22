Invitație la conferința Sfințenia femeii în textele Sfintei Scripturi

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, Asociația Preoteselor Sucevene „Sfânta Elisabeta”, în parteneriat cu Sectorul Media și Comunicare din cadrul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților și cu Protopopiatul Rădăuți, vă invită la o nouă întâlnire dedicată vocației femeii în viața Bisericii.

Conferința „Sfințenia femeii în textele Sfintei Scripturi” va fi susținută de Părintele Prof. Dr. Constantin Coman din cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București. Evenimentul va avea loc duminică, 1 noiembrie 2026, ora 16:00 la Catedrala „Pogorârea Sfântului Duh” din Rădăuți.

În contextul anului comemorativ al sfintelor femei din calendar, această întâlnire își propune să aducă în atenție actualitatea chemării la sfințenie, așa cum se reflectă în viețile femeilor bineplăcute lui Dumnezeu. Prin mărturia Sfintei Scripturi și a Tradiției Bisericii, vom descoperi chipuri de femei care, prin credință, iubire, jertfă și ascultare de Dumnezeu, au devenit adevărate modele de sfințenie și mărturisire a lui Hristos.

Evenimentul va fi însoțit de momente muzicale susținute de Părintele Vlad Roșu și Raluca Diaconu, precum și de Corala „Sfânta Elisabeta” a Asociației Preoteselor Sucevene „Sfânta Elisabeta”.

Vă așteptăm cu drag să petrecem împreună un timp de comuniune și de aprofundare a frumuseții vocației creștine a femeii.

Intrarea este liberă, dar este necesar să vă rezervați un loc la eveniment trimițând un email la aps.sfanta.elisabeta@gmail.com

Comitetul de organizare