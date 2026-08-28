Investiții în educație, apă, canalizare, gaz metan și drumuri, verificate de Gheorghe Șoldan, la Pârteștii de Jos

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a făcut zilele trecute o vizită de lucru și la Pârteștii de Jos, comuna în care primarul Spiridon Mireuță a reușit să pună în mișcare, în cei doi ani de mandat, mai multe proiecte importante pentru comunitate.

Cele mai mari investiții sunt în educație. Liceul Tehnologic „Nicanor Moroșan”, în care 475 de elevi vor începe în curând noul an școlar, a fost renovat și are acum încălzire în pardoseală, pompe de căldură, panouri fotovoltaice și dotări moderne.

La Deleni se lucrează la o nouă grădiniță, care va fi finalizată anul acesta și va avea în curte și un loc de joacă pentru cei 85 de copii.

Un alt proiect al administrației locale vizează modernizarea Corpului B al liceului și construirea unei săli de sport multifuncționale.

„Împreună cu vicepreședintele Consiliului Județean Suceava Nicolae Robu și cu primarul Spiridon Mireuță, am vizitat și școala primară, precum și șantierul unei parcări moderne, care se amenajează zilele acestea în fața bisericii parohiale.

În poarta bisericii, ne-am întâlnit și cu mai mulți localnici și i-am asigurat că vom fi alături de primarul lor în proiectele de care comuna are nevoie.

La Pârteștii de Jos sunt în desfășurare și lucrările la rețeaua de canalizare și la extinderea alimentării cu apă.

Urmează să înceapă și lucrările la rețeaua de gaze și, în câteva luni, după ce va fi trasă conducta de gaz, începem modernizarea DJ 178A, drumul care traversează Pârteștii de Jos și asigură legătura spre Todirești și Cacica. Proiectul este în licitație, iar drumul va fi lărgit la opt metri.

La Pârteștii de Jos se văd deja rezultatele unei administrații implicate. Spiridon Mireuță este un primar gospodar și are tot sprijinul administrației județene pentru a duce la bun sfârșit cât mai multe proiecte pentru cei peste 2.800 de locuitori ai comunei”, a precizat șeful administrației județene.