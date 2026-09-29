Substația Rădăuți a Serviciului Județean de Ambulanță Suceava a fost modernizată în ultimii doi ani printr-o serie de lucrări și dotări realizate cu sprijinul companiei EGGER. Investiția, în valoare de aproximativ 15.000 de euro, a vizat atât îmbunătățirea spațiilor în care își desfășoară activitatea personalul, cât și dotarea dispeceratului.

Investiția a inclus renovarea și modernizarea grupurilor sanitare, soluții de protecție și igienizare a pereților, efectuarea de reparații interioare, precum și dotarea dispeceratului cu mobilier și echipamente IT necesare desfășurării activităților operative și administrative.

Parteneriatul dintre compania EGGER și Serviciul Județean de Ambulanță Suceava se desfășoară de mai mulți ani și a presupus, de-a lungul timpului, investiții importante în infrastructura și dotarea serviciului, de la construirea și modernizarea garajelor destinate ambulanțelor până la furnizarea de echipamente medicale esențiale pentru desfășurarea intervențiilor de urgență.

Investiții importante la Substația de Ambulanță Rădăuți, cu sprijinul EGGER

Mihaela Gabriela Ianovici, managerul Serviciului Județean de Ambulanță Suceava, a menționat: „Compania EGGER a fost alături de Serviciul Județean de Ambulanță Suceava în mod constant, răspunzând cu deschidere solicitărilor noastre și demonstrând, de-a lungul timpului, implicare și responsabilitate față de nevoile serviciului nostru.

Adresăm companiei EGGER întreaga noastră apreciere și recunoștință pentru sprijinul constant, generozitatea și încrederea acordate. Totodată, adresăm mulțumiri companiei Olint din Rădăuți, care a sprijinit Serviciul Județean de Ambulanță Suceava și a avut o contribuție importantă pentru ducerea la îndeplinire a acestor lucrări.

Aceste contribuții reflectă importanța implicării mediului privat în susținerea sistemului medical de urgență și în crearea unor condiții mai bune pentru personalul care își desfășoară activitatea în slujba comunității.

Le mulțumim pentru că ne-au fost alături și pentru că, prin implicarea lor, au contribuit la îmbunătățirea condițiilor de lucru ale personalului nostru și, implicit, la calitatea serviciilor oferite celor aflați în nevoie”.