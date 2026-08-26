Casă de cultură modernă, parc, drum, poduri și baraj modernizat, care rezolvă problema alimentării cu apă – la Solca se fac investiții de aproape 15 milioane de lei, un sprijin important venind din partea Consiliului Județean Suceava. Tocmai de aceea, președintele CJ Suceava, Gheorghe Șoldan, a verificat în teren marți lucrările în desfășurare: ”Marți după-amiază, împreună cu vicepreședintele Consiliului Județean Suceava Nicolae Robu și cu primarul Cornel Țehaniuc, am fost pe șantierele acestor lucrări. Se lucrează la modernizarea drumului care leagă Solca de Poieni-Solca și la construirea a două poduri cu structuri prefabricate din oțel, o soluție care permite montarea mai rapidă, reduce costurile și asigură rezistență în timp.

Pe amplasamentul fostului cinematograf din Solca se ridică o casă de cultură modernă. Lucrările au început în urmă cu aproximativ o lună, iar constructorul vrea să finalizeze construcția până la sfârșitul acestui an.

Am mers apoi pe șantierul viitorului parc care va fi amenajat în apropierea Primăriei Solca, pe traseul spre Mănăstirea Solca. Aici vor fi instalate și panouri digitale cu informații despre oraș și obiectivele turistice din zonă”.

Investiții de aproape 15 milioane de lei în derulare la Solca, cu sprijinul Consiliului Județean Suceava

O problemă importantă care s-a rezolvat la Solca este cea a alimentării cu apă.

”Acum doi ani, la Solca era jale, după ce toată localitatea a rămas fără apă. Am reușit, împreună cu administrația locală și reprezentanții Apelor Române, să modernizăm barajul și să rezolvăm, în sfârșit, problema alimentării cu apă.

Astăzi vorbim de noi investiții pentru comunitate.

Mai sunt multe de făcut la Solca, știu, dar oamenii trebuie să aibă încredere că nu stăm cu mâinile în sân. Alături de primarul Cornel Țehaniuc, căutăm soluții și punem proiectele în mișcare”, a adăugat șeful administrației județene, după o vizită în teren.