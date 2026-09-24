Investiție de peste 8 milioane de lei în energie verde, la Aeroportul „Ștefan cel Mare” Suceava

Aeroportul Internațional „Ștefan cel Mare” Suceava se îndreaptă spre independența energetică și modernizare ecologică. Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a anunțat semnarea contractului de finanțare pentru construirea unui parc fotovoltaic, destinat exclusiv consumului propriu al aerogării.

Investiția totală se ridică la 8,3 milioane de lei, cea mai mare parte a sumei, aproape 6,8 milioane de lei, fiind asigurată prin fonduri europene, prin intermediul Fondului pentru Modernizare.

Conform proiectului, în incinta aeroportului de la Salcea va fi instalată o capacitate de producție de 1,1 MWp, dublată de un sistem de stocare a energiei electrice. Noua infrastructură va transforma modul în care funcționează aeroportul din punct de vedere energetic. Estimările tehnice arată că viitorul parc fotovoltaic va acoperi aproximativ 76% din consumul anual de energie electrică al aeroportului, aducând economii substanțiale la bugetul instituției.

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Pe lângă componenta economică, proiectul are un impact ecologic semnificativ, urmând să reducă emisiile de dioxid de carbon (CO₂) cu circa 903 tone în fiecare an. Președintele administrației județene, Gheorghe Șoldan, a subliniat importanța acestei investiții pentru viitorul transportului aerian din regiune, evidențiind avantajele pe termen lung. „Această investiție va reduce considerabil costurile cu energia electrică și va asigura aeroportului o mai mare stabilitate în funcționare, utilizând energie curată produsă chiar în incinta sa”, a declarat președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan.

Termenul prevăzut pentru implementarea proiectului și punerea în funcțiune a parcului fotovoltaic este de 19 luni de la semnarea contractului.