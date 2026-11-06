Învățământ preuniversitar

Investiție de peste 1,5 milioane de euro, din fonduri private, inaugurată la Liceul Natanael din Suceava

Investiție de peste 1,5 milioane de euro, din fonduri private, inaugurată la Liceul Natanael din Suceava
Investiție de peste 1,5 milioane de euro, din fonduri private, inaugurată la Liceul Natanael din Suceava

Educație finanțată din fonduri private: în cursul zilei de vineri, 6 noiembrie, în incinta complexului Liceului Natanael din municipiul Suceava a fost inaugurată o nouă clădire, modernă, cu dotări care nu se găsesc în multe școli din Occident.

”Se spune că atunci când construiești o școală, construiești viitorul. Eu aș merge puțin mai departe și aș spune că, atunci când construiești o școală în care educația se întâlnește cu credința și cu valorile morale, nu construiești doar viitorul, ci pui temelia unei societăți mai bune. Inaugurarea clădirii noi a Liceului Natanael din Suceava, o investiție realizată 100% din fonduri private, cu sprijinul unor oameni de afaceri ca Jŭrg Läderach din Elveția și Michel Hege din Franța, ne arată ce poate face o comunitate unită în jurul unor idealuri nobile, care are educația ca prioritate”, a spus viceprimarul Sucevei Daniel Ungurian, prezent la eveniment.

El a adresat felicitări conducerii unității de învățământ, pe care o apreciază ca fiind o școală etalon pentru municipiul Suceava, dovadă fiind rata excelentă de promovare la bacalaureat și la evaluarea națională, ani la rând.

Investiție de peste 1,5 milioane de euro, din fonduri private, inaugurată la Liceul Natanael din Suceava
Investiție de peste 1,5 milioane de euro, din fonduri private, inaugurată la Liceul Natanael din Suceava

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