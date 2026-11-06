Investiție de peste 1,5 milioane de euro, din fonduri private, inaugurată la Liceul Natanael din Suceava

Educație finanțată din fonduri private: în cursul zilei de vineri, 6 noiembrie, în incinta complexului Liceului Natanael din municipiul Suceava a fost inaugurată o nouă clădire, modernă, cu dotări care nu se găsesc în multe școli din Occident.

”Se spune că atunci când construiești o școală, construiești viitorul. Eu aș merge puțin mai departe și aș spune că, atunci când construiești o școală în care educația se întâlnește cu credința și cu valorile morale, nu construiești doar viitorul, ci pui temelia unei societăți mai bune. Inaugurarea clădirii noi a Liceului Natanael din Suceava, o investiție realizată 100% din fonduri private, cu sprijinul unor oameni de afaceri ca Jŭrg Läderach din Elveția și Michel Hege din Franța, ne arată ce poate face o comunitate unită în jurul unor idealuri nobile, care are educația ca prioritate”, a spus viceprimarul Sucevei Daniel Ungurian, prezent la eveniment.

El a adresat felicitări conducerii unității de învățământ, pe care o apreciază ca fiind o școală etalon pentru municipiul Suceava, dovadă fiind rata excelentă de promovare la bacalaureat și la evaluarea națională, ani la rând.