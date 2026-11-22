O unitate medicală dedicată sănătății mintale și combaterii dependențelor va fi construită la Rădăuți. Managerul Spitalului Municipal „Sf. Dr. Cosma si Damian” Rădăuți, Bogdan Alupoaie, a anunțat semnarea contractului de finanțare pentru construirea Centrului de sănătate mintală și pentru prevenirea adicțiilor, un proiect realizat în parteneriat cu administrația locală condusă de primarul Bogdan Loghin.

Valoarea totală a investiției se ridică la aproape 7 milioane de lei, proiectul fiind derulat prin Programul Sănătate 2021–2027, cu sprijinul Fondului European de Dezvoltare Regională. Din suma totală, finanțarea nerambursabilă obținută depășește 4,3 milioane de lei. Perioada de implementare a proiectului este de 24 de luni. Noul centru va fi ridicat în curtea Spitalului Vechi din Rădăuți și este gândit să ofere o gamă completă de servicii medicale integrate: psihiatrie, psihologie și psihoterapie, consiliere și prevenire a adicțiilor.

Potrivit conducerii unității spitalicești, inițiativa vine ca un răspuns la nevoia tot mai mare de servicii medicale accesibile și adaptate problemelor actuale, urmărind totodată eliminarea prejudecăților asociate afecțiunilor psihice și dependențelor.

„Dincolo de proiecte, finanțări și cifre, vorbim despre oameni. Despre oameni care, uneori, duc lupte nevăzute, despre familii care au nevoie de sprijin și despre situații în care un ajutor specializat, oferit la timp, poate schimba un destin. Sănătatea mintală și dependențele sunt realități despre care trebuie să avem curajul să vorbim deschis. Nu cu prejudecăți, nu cu judecăți, ci cu înțelegere, responsabilitate și respect față de cei care au nevoie de ajutor”, a transmis managerul Bogdan Alupoaie.

Acesta a mulțumit echipei implicate în redactarea proiectului, precum și Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene pentru sprijinul acordat, subliniind că noul spațiu își propune să fie un loc în care pacienții să găsească nu doar specialiști, ci și încredere și o șansă reală la recuperare.