Invenții promovate de USV, medaliate cu aur la Salonul Internațional de Invenții de la Timișoara

Participarea Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV) în cadrul celei de-a XII-a ediții a Salonului Internațional de Invenții și Inovații „Traian Vuia” de la Timișoara a fost răsplătită cu aur. Cele patru medalii de aur au fost acordate unor invenții care abordează problematici din domeniul ingineriei alimentare, al tehnologiilor de procesare, al îmbunătățirii calității vieții și al sistemelor tehnice destinate optimizării condițiilor de mediu ambiant. Instituția suceveană a fost reprezentată la eveniment de către Mădălina Ungureanu-Iuga, din cadrul Centrului Integrat de Cercetare, Dezvoltare și Inovare pentru Materiale Avansate, Nanotehnologii și Sisteme Distribuite (MANSiD).

Salonul Internațional de Invenții și Inovații „Traian Vuia” constituie un cadru de prezentare și promovare a rezultatelor activităților de cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare, reunind inventatori, cercetători, reprezentanți ai universităților, instituțiilor de cercetare și mediului economic. Evenimentul facilitează schimbul de experiență, dezvoltarea colaborărilor interdisciplinare și identificarea oportunităților de valorificare a invențiilor în domenii cu impact asupra societății.

Astfel, în domeniul ingineriei alimentare, medalia de aur a fost acordată invenției „Hawthorn Fruits Paste with Reduced Sugar Content and Manufacture Method Thereof”, autori Mădălina Ungureanu-Iuga și Silvia Mironeasa. Lucrarea propune obținerea unui produs alimentar pe bază de fructe de păducel, cu un conținut redus de zahăr, înscriindu-se în direcțiile actuale de cercetare privind dezvoltarea produselor alimentare cu profil nutrițional îmbunătățit și valorificarea resurselor vegetale.

O a doua medalie de aur a fost obținută pentru invenția „Equipment for Humidifying Powder Products”, autori Silvia Mironeasa, Mădălina Ungureanu-Iuga și Costel Mironeasa. Echipamentul este destinat umidificării produselor pulverulente, proces cu relevanță pentru controlul proprietăților tehnologice ale materialelor și optimizarea operațiilor de prelucrare din industria alimentară și din alte domenii industriale.

În domeniul creării sistemelor destinate îmbunătățirii calității vieții, invenția „System for Sleep Quality Enhancement”, autori Valentin Popa, Ciprian Bejenar, Laurențiu-Dan Milici, Mihai Dimian, Constantin Ungureanu și Mihaela Pavăl, a fost distinsă cu medalia de aur. Soluția tehnică vizează îmbunătățirea calității somnului prin utilizarea unui dispozitiv termosensibil care își adaptează forma la corpul utilizatorului, valorificând energia termică a acestuia.

Cea de-a patra medalie de aur a fost acordată invenției „System for Airing and Ventilation”, autori Marian Bejenar, Ciprian Bejenar, Oana-Vasilica Grosu, Visarion-Cătălin Ifrim, Mihaela Pavăl, Laurențiu-Dan Milici, Eugen Iavorschi și Daniel-Sebastian Solovăstru. Lucrarea se înscrie în domeniul sistemelor de aerisire și ventilație, cu aplicații potențiale în gestionarea condițiilor de mediu ambiant și îmbunătățirea confortului.

Participarea USV la Salonul Internațional de Invenții și Inovații „Traian Vuia” 2026 evidențiază diversitatea direcțiilor de cercetare abordate în cadrul universității și contribuția echipelor interdisciplinare la dezvoltarea unor soluții tehnice cu potențial aplicativ. Cele patru medalii de aur confirmă recunoașterea rezultatelor activității de cercetare și inovare desfășurate în cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, consolidând vizibilitatea instituției în cadrul manifestărilor internaționale dedicate inventicii și transferului tehnologic.