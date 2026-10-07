Întrebări care nu se pun!

Democrația asigură, pe lângă celelalte libertăți cetățenești, dreptul de a critica instituțiile naționale și internaționale, decidenții de la diferite niveluri și acțiunile lor, în modul în care necesitățile cetățenilor sunt luate în considerare și rezolvate. Libertatea cuvântului se manifestă atât în mod oficial, prin luări de poziție politice, cât și în mod neorganizat, atunci când cetățenii socializează (îmi place termenul care înlocuiește bârfa din limbajul tradițional) cu diferite ocazii.

Țintele criticilor sunt variate, abordează o bună parte din realitățile societății și majoritatea actorilor din politică, administrație, economie, sănătate etc. nu scapă de o normală și acidă comentare a activității lor. Dar sunt și zone, instituții și personalități care le deservesc, ce sunt constant iertate, iar gafele (intenționate sau nu), trecute cu vederea ani în șir.

De ce se blochează criticile când este vorba de BNR, Ministerul Apărării Naționale, diplomație sau servicii secrete, ca să numesc doar câteva? Și asta la peste 35 de ani după căderea comunismului și, sper, a fricii generate de repercusiuni?

Nu sunt luați la întrebări conducătorii instituțiilor permanent iertate nici măcar de puterile în stat (Parlament, Guvern sau Președinție) în subordinea cărora sunt. Rapoartele de activitate, dacă se întocmesc, sunt formale, se prezintă în cadru festiv și nu aflăm nimic despre stadiul îndeplinirii obiectivelor specifice asumate, modul de cheltuire a bugetelor sau motivul ratării unor acțiuni de importanță (accederea în zona euro, contractele de înzestrare a armatei, penetrarea informativă a instituțiilor naționale de serviciile secrete străine etc.).

Alături de timiditatea puterilor statului este o suspectă lipsă de interes a mass-mediei, dar și a populației în general. Iar întrebarea mea și nedumerirea se adresează în primul rând poporului votant. De ce evitați să criticați eterna conducere a BNR-ului? Domnul Isărescu l-a întrecut de mult pe tovarășul Ceaușescu la conducere, deși sistemul bancar se comportă abuziv pe piața noastră.

Înzestrarea armatei, în condițiile unui război la graniță și a unei finanțări asigurate, este foarte slabă, nu a trecut (în cele mai multe cazuri) nici de etapa contractării de echipamente, dar nu am auzit de o tragere la răspundere a celor responsabili cu achizițiile. De ce? Cine sunt? Serviciile de contraspionaj nu au raportat cu mândrie destructurarea unei rețele de spionaj, deși un război hibrid se desfășoară pe teritoriul României (vezi în perioada alegerilor). Iar poporul este în continuare mut de admirație în fața performanțelor celor din aceste instituții. De ce? Până când? Personal, nu am răspuns.

Acești cavaleri fără pată sau prihană din fruntea instituțiilor-model sfidează statul și plătitorii de impozite. Au format adevărate clanuri care și-au adjudecat conducerea pentru ei și urmașii lor și au devenit proprietari pe persoană fizică ai unor domenii-cheie în stat. Cine îi protejează și de ce?

Tonul îl dă politicul, urmat de mass-media, iar tăcerea lor (vinovată) este urmată docil de cetățeni. Este urgent necesară deschiderea porților spre aceste zone obscure din instituțiile statului, spargerea scutului protector perpetuat de prea mult timp și o reală democratizare, inclusiv în armată și servicii (secretul militar nu trebuie să acopere abuzurile).

Cine trebuie să coboare de pe soclu conducerile instituțiilor intangibile? Nu am speranță decât în partenerii externi. Aceasta este, din păcate, realitatea.