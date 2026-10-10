„Între două lumi”, lucrare realizată de artista suceveană Cristina Iacob, expusă la Veneția

Artista suceveană Cristina Iacob, restaurator în cadrul Muzeului Național al Bucovinei, participă la expoziția internațională „Contemporary Venice – 19th”, ediția 2026, cu lucrarea „Între două lumi” (Between Two Worlds), care va fi prezentată la Palazzo Albrizzi-Capello din Veneția, în perioada 16–30 octombrie 2026.

Pentru Cristina Iacob, artist vizual și absolventă a Facultății de Arte Plastice, Decorative și Design din cadrul Universității de Arte „George Enescu” din Iași, participarea la expoziția internațională din Italia reprezintă o nouă etapă în parcursul său artistic și o oportunitate de a aduce creația sa în fața unui public internațional.

Artista a absolvit, de asemenea, Facultatea de Istorie și Geografie a Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, iar activitatea sa profesională se desfășoară la intersecția dintre conservarea patrimoniului cultural și preocupările pentru artele vizuale.

Prezentă în viața artistică a Sucevei, Cristina Iacob participă la expoziții și manifestări culturale organizate de Uniunea Artiștilor Plastici din România – Filiala Suceava și de comunitatea artistică locală. Este, totodată, implicată în activitatea Asociației de Artă „Nicolae Tonitza”, cunoscută și sub numele de Tonitza Art Group – TAG, un nucleu artistic care reunește de peste două decenii creatori locali, studenți și artiști consacrați. În cadrul acestui grup, artista a participat la expoziții colective și saloane de artă, contribuind și prin texte dedicate unor evenimente artistice.

„Între două lumi”, o poveste care continuă la Veneția

Lucrarea cu care Cristina Iacob va participa la expoziția de la Veneția, lucrare intitulată „Între două lumi”, a fost realizată în anul 2022. Este o pictură în ulei pe pânză, cu dimensiunile de 50 × 70 cm, și va fi prezentată într-un context internațional dedicat diversității expresiilor artistice contemporane.

Titlul lucrării invită la reflecție asupra ideii de apartenență și asupra granițelor dintre realități, experiențe și universuri interioare. Povestea picturii capătă acum o nouă dimensiune, prin întâlnirea cu publicul internațional și prin integrarea într-un dialog artistic care depășește granițele geografice și culturale.

Expoziția este organizată de ITSLIQUID Group, în colaborare cu ACIT Venice – Asociația Culturală Italo-Germană, și reunește artiști din diferite țări, propunând un dialog asupra corpului, identității și societății contemporane, prin intermediul unor forme de expresie precum pictura, fotografia, sculptura, instalația, video și performance.

Evenimentul se desfășoară la Palazzo Albrizzi-Capello, un edificiu istoric venețian care oferă un cadru aparte întâlnirii dintre patrimoniul arhitectural și arta contemporană.

Vernisajul este programat pentru 16 octombrie 2026, la ora 18:00, iar expoziția va putea fi vizitată până la 30 octombrie.

Prezența Cristinei Iacob la Veneția este posibilă și datorită sprijinului primit din partea unor organizații care susțin inițiativele culturale și creația artistică. Artista a ținut să le mulțumească public celor care au contribuit la concretizarea participării sale.

„Mulțumesc Fundației Umanitare ASSIST pentru sprijinul acordat participării mele, precum și Asociației SEVA Suceava și Fundației LIDANA pentru susținere și generozitate. Unele lucrări își continuă povestea dincolo de locul în care au fost create. Pentru <Între două lumi>, următorul capitol se scrie la Veneția”, a transmis Cristina Iacob.