„Între cer și pământ”, expoziție de acuarelă și grafică la Muzeul Național al Bucovinei

Muzeul Național al Bucovinei invită publicul la vernisajul expoziției de acuarelă și grafică „Între cer și pământ”, semnată de artiștii plastici bucureșteni Ion Drăghici și Gabriela Drăghici, membri ai UAP România – Filiala București.

Vernisajul va avea loc vineri, 9 octombrie 2026, la ora 12:00, în Sala Pod a Muzeului de Istorie din Suceava, strada Ștefan cel Mare nr. 33.

Prezența celor doi artiști la Suceava continuă un dialog artistic început în urmă cu câțiva ani cu publicul sucevean. Este al treilea an consecutiv în care Ion și Gabriela Drăghici își prezintă creațiile în fața iubitorilor de artă din Bucovina, consolidând o relație construită prin expozițiile anterioare.

Expoziția reunește două universuri artistice distincte, dar complementare, unite prin preocuparea pentru expresivitate și prin explorarea relației dintre om, natură și spațiul înconjurător.

Gabriela Drăghici propune lucrări de acuarelă în care lumea naturală este surprinsă cu sensibilitate, finețe și atenție pentru atmosferă. Natura devine un spațiu al observației și al contemplației, transpus prin transparența, luminozitatea și delicatețea specifice tehnicii acuarelei.

Universul grafic al lui Ion Drăghici este reprezentat prin lucrări realizate în tuș, pastel și creion, prin care artistul explorează registre diverse ale expresiei grafice. Un loc aparte îl ocupă tema lui Icar și a zborului său frânt, motiv care îl preocupă în ultima perioadă și care capătă, în interpretarea sa, valențe simbolice legate de aspirație, libertate, limite și condiția umană.

Titlul expoziției, „Între cer și pământ”, devine astfel o cheie de lectură a întregului demers artistic. El sugerează întâlnirea dintre sensibilitatea și luminozitatea acuarelei și expresivitatea graficii, dintre contemplarea naturii și reflecția asupra destinului uman.

Prin această expoziție, Gabriela și Ion Drăghici își reunesc creațiile într-un dialog artistic construit cu sensibilitate și atenție pentru frumos, oferind publicului sucevean prilejul de a descoperi două perspective distincte, dar complementare, asupra lumii și asupra experienței artistice.

Proiectul este aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava.