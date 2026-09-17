Între adevăr și cuvânt – cu Octavian Soviany

,,Oamenii vorbesc chiar înainte de a fi gândit, iar dacă observă ulterior că opinia exprimată de ei s-a dovedit a fi falsă și că nu au avut dreptate, atunci încearcă măcar să salveze aparențele și să lase impresia că faptele stau invers.” – Arthur Schopenhauer.

Cum se numește arta de a vorbi în contradictoriu?

,,Dialectica eristică”, adică, conform lui Arthur Schopenhauer, „arta discursului cu ajutorul căreia respingem sau afirmăm ceva cu argumente”, astfel încât omului să i se dea întotdeauna dreptate. În scrierea ,,Arta de a avea întotdeauna dreptate”, această idee este continuată: poți avea dreptate în mod obiectiv și, totuși, ceilalți să creadă sau chiar tu însuți să crezi, uneori, că nu ai dreptate. Ideea lui Schopenhauer despre felul în care oamenii își susțin opiniile și încearcă să-și argumenteze punctul de vedere ne conduce către o temă mai largă: importanța cuvântului și a modului în care este folosit.

Dacă pentru Schopenhauer cuvântul devine un instrument al argumentării, pentru scriitorul Octavian Soviany el reprezintă materia primă a creației literare. În continuare, acesta vorbește despre relația sa cu literatura, despre începuturile pasiunii pentru lectură și despre modul în care cuvintele și ideile se transformă, în timp, în poezie și proză.

Cum a început pasiunea dumneavoastră pentru literatură?

,, Am crescut cu ea de mic. În casă se citea. Părinții mei erau niște oameni simpli, dar mi se pare că citeau foarte mult, în special romane. Iar mie mi s-a citit de mic copil. La doi, trei ani mi se citea. Și cred că devenisem, la un moment dat, dependent de lectură. Dacă nu mi se citea, făceam scandal. Și aveam, în felul acesta, o metodă de persuasiune foarte bine pusă la punct, astfel încât părinții mei sau bunicii, chiar dacă aveau treabă, trebuiau să vină să-mi citească. La un moment dat, probabil din spirit de imitație, mi-a venit și ideea de a deveni autor. Și asta s-a întâmplat în momentul în care am primit cadou un caiet, un fel de caiet studențesc, dar care avea coperțile cartonate. M-am gândit că din caietul respectiv s-ar putea face o carte de povești.

Mai întâi am făcut pozele. Apoi m-am gândit că acestor poze ar trebui să le urmeze o poveste. Nu știam să scriu decât cu litere de tipar; aveam patru sau cinci ani. Mi-am scris poveștile respective. Erau, probabil, niște texte foarte scurte, tot felul de lucruri, dar, cu siguranță, am început să scriu foarte devreme.

Am avut impactul poeziei pe la șapte ani. Eram mare iubitor de poezii patriotice. Autorii mei preferați erau Alecsandri, Eminescu. Știam pe de rost „Dumbrava minunată”, „Ștefan cel Mare” și nu numai. Apoi am citit și pastelurile lui Alecsandri. Se făceau și la școală. Învățam „Iarna” și „Sfârșitul toamnei”.

Iar într-o bună zi s-a întâmplat să nu mă duc la școală. Cred că eram ușor răcit. Mă plictiseam de moarte, nu știam ce să fac. M-am gândit să fac niște poezii și am scris o poezie dedicată celor patru anotimpuri.”

De unde pornesc, de obicei, romanele și poemele dumneavoastră? De la imaginea unui personaj, de la idei sau poate chiar de la experiența proprie?

,,Depinde. De la o imagine sau, mai degrabă, de la niște cuvinte, de la anumite combinații de cuvinte. Poezia pornește, de obicei, de la ceva concret, de la cuvânt. Cuvântul este foarte important, iar exercițiul poetic este unul destul de complicat.

Una este să scrii poezie și alta este să scrii proză.”

Se poate scrie poezie în proză?

,,Da.”

Fără versuri și rime?

,,Toate sunt niște convenții. Uite, de exemplu, Eminescu a scris niște poeme extraordinare. Și Cărtărescu? Poeme în proză.”

Poezia poate exista, așadar, și în proză?

,,Da. În ceea ce privește proza, faptele sunt puțin mai complicate. Proza poate porni, de obicei, de la o idee. Eu am început să scriu romane pornind tocmai de la această întrebare: dacă se poate face poezie în proză. Scriam niște texte care mie mi se păreau poeme în proză.

Eram foarte bun prieten, pe vremea aceea, cu poeta Nora Iuga. De câte ori scriam ceva, eu sau ea, ne telefonam și ne citeam reciproc textele la telefon.

La un moment dat, am scris vreo două, trei pagini în proză și i le-am citit Norei. Ea mi-a spus: „Măi, chestia asta poate fi un roman.”

„Roman?”, am întrebat eu, neîncrezător.

După aceea, pornind de la niște amintiri vagi din adolescență, am încercat să dezvolt textul. Eu mai scrisesem proză până atunci, dar o singură dată. Auzisem o poveste mai ciudată și m-am gândit că ar putea fi un subiect pentru o povestire. Am scris povestirea respectivă, de aproximativ cinci pagini, și i-am dat-o profesoarei mele de română să o citească. Ea mi-a spus că este o povestire foarte reușită.

Când Nora Iuga mi-a spus că textul respectiv ar putea deveni un roman, eu nu am crezut-o. Și n-am crezut-o până în momentul în care am terminat cartea respectivă.”

Bianca NATI